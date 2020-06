Powiat stalowowolski: Rządowe wsparcie na cele inwestycyjne

[Zdjęcia] 14 mln złotych z Funduszu Inwestycji Samorządowych trafi do jednostek samorządu terytorialnego powiatu stalowowolskiego. To kolejne rządowe wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej.

25 czerwca w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli, wiceminister infrastruktury Rafał Weber wręczył przedstawicielom stalowowolskich gmin, powiatu i miasta Stalowa Wola symboliczne bony z kwotą na cele inwestycyjne i zasilenie budżetu.

– Od początku ogłoszenia stanu epidemicznego, polski rząd przeznaczył łącznie 100 mld złotych dla przedsiębiorców, głównie na ratowanie miejsc pracy. Teraz przyszedł czas na działanie skierowane do jednostek samorządu terytorialnego. Inwestycje państwowe utrzymywane są na bardzo wysokim poziomie, wszystkie kontrakty drogowe i kolejowe są realizowane, natomiast takie samo oczekiwanie jest jeżeli chodzi o zadania dotyczące samorządu terytorialnego, głównie gmin i powiatów. Widzimy, że inwestycje dają miejsca pracy, że pozytywnie wpływają na gospodarkę i są potrzebne lokalnej społeczności. Dlatego Ministerstwo Finansów pod dyspozycjami premiera Mateusza Morawieckiego stworzyło Fundusz Inwestycji Samorządowych. To narzędzie zawiera w sobie 6 mld złotych, które jeszcze na wakacjach będzie przekazywane i gminom i powiatom – mówi wiceminister Rafał Weber.

Z tych 6 mld, 5 zostanie rozdysponowane między samorządy gminne, natomiast miliard przekazany zostanie do powiatowych jednostek samorządu terytorialnego. Środki będzie można przeznaczyć na cele inwestycyjne, np. drogowe, kanalizacyjne, oświatowe, infrastrukturę kulturalną, zdrowotną itp. Wykorzystać je należy do końca 2022 roku. W praktyce jednostka samorządu terytorialnego będzie zgłaszała do Ministerstwa Finansów wniosek o przelanie środków finansowych na wyznaczony przez siebie cel inwestycyjny i te środki bez zbędnej biurokracji będą przelewane na konta gmin i powiatów.

Do powiatu stalowowolskiego z Funduszu Inwestycji Samorządowych przekazanych zostanie 14 mln złotych:

Powiat Stalowowolski – 2 415 576 zł

Stalowa Wola – 7 245 616 zł

Gmina Pysznica – 1 144 922 zł

Gmina Zaklików – 956 512 zł

Gmina Bojanów – 1 111 873

Gmina Zaleszany – 563 345

Gmina Radomyśl nad Sanem – 500 000 zł.