Powiat przebudował dwie drogi

W listopadzie zakończyły się kolejne inwestycje drogowe, realizowane przez powiat stalowowolski. Chodzi o przebudowę 5,6-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Stany – Grębów oraz

kilometrowego odcinka drogi Kępiu Zaleszańskim. Łącznie zadania kosztowały 5,16 miliona złotych.

Do niedawna odcinek drogi powiatowej nr 1030R Stany – Grębów był wyboistą drogą gruntową. Po przebudowie, na 5,6-kilometrowym odcinku powstała gładka i szeroka na 5,5 metra jezdnia o nawierzchni bitumicznej.

Aby odwodnić drogę, oczyszczone oraz wyprofilowane zostały przydrożne rowy, a tam gdzie to było niezbędne, wykonane zostały również żelbetowe przepusty.

– Ta droga znajduje się na granicy powiatów stalowowolskiego i tarnobrzeskiego, więc jeśli podobną inwestycję zrealizuje sąsiadujący z nami powiat tarnobrzeski – a prace już się rozpoczęły, to tutejsi mieszkańcy zyskają dużo szybsze połączenie w kierunku Grębowa i Tarnobrzega – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Przebudowa kosztowała 3,44 mln zł, z czego 1,91 mln zł przekazały Lasy Państwowe za pośrednictwem Nadleśnictwa Nowa Dęba, a reszta, czyli 1,53 mln zł, pochodziła z budżetów powiatu stalowowolskiego oraz gminy Bojanów (po 50 proc.).

Przy wykorzystaniu dofinansowania oraz we współpracy z samorządem gminnym, zrealizowano również inwestycję na drodze powiatowej nr 1016R w Kępiu Zaleszańskim. W tym przypadku partnerem powiatu stalowowolskiego była gmina Zaleszany, a dofinansowanie pozyskano w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

– To jedna z wielu naszych inwestycji drogowych, będąca efektem dobrej współpracy z gminami, które partycypują w pokrywaniu kosztów tych zadań. To bardzo dobre rozwiązanie dla obu stron – zarówno powiatu, jak i gmin. Wszyscy na tym korzystają, a zwłaszcza mieszkańcy, których nie interesuje, czy droga po której jeżdżą jest gminna, powiatowa czy wojewódzka. Ich interesuje tylko to, żeby była dobra. A temu właśnie służy współpraca samorządów. Tak działaliśmy w poprzedniej kadencji i taką współpracę zamierzamy kontynuować również przez najbliższe 5 lat – dodaje starosta Janusz Zarzeczny.

Wartość zadania wyniosła łącznie 1 mln 72 tys. zł. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa opiewało na kwotę 504 tys. zł, a powiat stalowowolski oraz gmina Zaleszany wydały na tę inwestycję po 284 tys. zł. W ramach tego zadania na całej długości 990-metrowego odcinka został wykonany ciąg pieszy o szerokości 2 metrów, wykonano również nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowane zostały istniejące zjazdy na działki.

Remontu doczekały się również istniejące pobocza, a całości dopełniło odwodnienie.