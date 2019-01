Powiat Leżajski z uchwalonym budżetem

Koniec roku to czas uchwalania budżetów w jednostkach samorządu terytorialnego. Tym razem przyjrzeliśmy się uchwale budżetowej powiatu leżajskiego na 2019 rok. Okazuje się, że wydatki zaplanowane na inwestycje nie są tak wysokie jak poprzednio, ponieważ starostwo nie planuje tak wielkich inwestycji, jakie zostały zrealizowane w roku poprzednim, co potwierdził starosta Marek Śliż (na zdjęciu).

Dochody budżetu zaplanowane zostały w kwocie 91 mln złotych. Należy pamiętać, że w zakresie dochodów powiaty nie mają bezpośredniego wpływu na ich wysokość, ponieważ ma to swoje zakorzenienie w źródłach budżetu państwa. Wydatki budżetu ustalono na ponad 90 mln. Nadwyżka budżetowa wyniesie 363 tys. zł. W starostwie bierze się pod uwagę inwestycje finansowane z nadwyżki, która ma się dopiero wykrystalizować – Na początku budżet jest w wersji „startowej” i rozwija się w trakcie roku. Wiemy jednak, że pojawi się kilkumilionowa nadwyżka, którą przeznaczymy na inwestycje – mówi „Sztafecie” sekretarz starostwa powiatowego w Leżajsku, a jednocześnie rzecznik prasowy instytucji, Kazimierz Kryla.

Podczas obecnej kadencji, a co za tym idzie także w 2019 roku nie należy się spodziewać realizacji tak kosztownych i zaawansowanych technicznie inwestycji, jakimi była przebudowa mostu w Rzuchowie, czy budowa bloku operacyjnego oraz lądowiska. W pierwszej kolejności musimy zakończyć inwestycje rozpoczęte. Mam tu na myśli zakończenie przebudowy dworku przy ulicy Sandomierskiej w Leżajsku dla potrzeb oddziałów przedszkolnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku. Kończąc ubiegłą kadencję rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji kilku inwestycji drogowych, które powinny być zrealizowane w ciągu 2-3 lat. Mowa tu o przebudowie drogi Kuryłówka-Dąbrowica, w przypadku której wniosek o dofinansowanie przeszedł weryfikację merytoryczną na realizację I etapu na odcinku Kuryłówka – Ożanna o długości ok. 5,3 km; przebudowie drogi Hucisko-Brzóza Królewska –wniosek o dofinansowanie również przeszedł weryfikację merytoryczną, długość drogi to 3,2 km. Ponadto zlecono opracowania projektów budowlanych następujących dróg: Grodzisko Górne – Laszczyny, Nowa Sarzyna – Wola Żarczycka – Wólka Niedźwiedzka, Wola Żarczycka – Łowisko i wiele innych o mniejszym zakresie rzeczowym. Przygotowujemy również projekty na przebudowę mostów w Brzózie Królewskiej obok zalewu, w Grodzisku Dolnym obok zalewu „Czyste” oraz projekty przebudowy przepustów. Widzę także pilną konieczność realizacji następujących zadań kubaturowych: rozbudowę istniejącego budynku na terenie Zespołu Szkół Technicznych dla potrzeb nowych pracowni technicznych, przebudowę istniejących boisk szkolnych na terenie Zespołu Szkół Technicznych, rozbudowę budynku administracyjnego przy ulicy Kopernika o jedną kondygnację oraz przystosowanie go dla potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowę jednego skrzydła budynku po Zespole Szkół w Nowej Sarzynie dla potrzeb Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, przebudowa auli i remonty łazienek w Zespole Szkół Licealnych, remont zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach wraz z zagospodarowaniem otaczającego go parku dla potrzeb pensjonariuszy i zakończenie przebudowy ogrodzenia terenu, remont pomieszczeń zajętych przez klasy mundurowe w budynku byłego Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie wraz z zagospodarowaniem terenu – wyliczył szczegółowo starosta leżajski Marek Śliż.

Kluczowym punktem podczas sesji 24 grudnia stało się uchwalenie budżetu powiatu na 2019 rok. W głosowaniu nad przyjęciem uchwały budżetowej udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 5, natomiast 1 radny wstrzymał się od głosu.