Porozmawiali o Polkach

W poniedziałek w Stalowej Woli gościły cztery posłanki Platformy Obywatelskiej. Parlamentarzystki przyjechały do hutniczego grodu, aby podyskutować o najważniejszych problemach dotyczących funkcjonowania kobiet w społeczeństwie w ramach projektu pn. (S)prawa Polek.

Konsultacyjne spotkania posłanek Platformy Obywatelskiej prowadzone są na terenie całej Polski. 10 grudnia na Podkarpaciu pracowały trzy zespoły: w Stalowej Woli, Rzeszowie i Krośnie. Do Stalowej Woli przyjechały posłanki: Bożena Szydłowska, Ewa Drozd, Agnieszka Hanajczyk, Maria Małgorzata Janyska. Gospodarzem spotkania była posłanka na Sejm VI i VII kadencji, a obecnie radna Rady Miejskiej Renata Butryn, Okazją do spotkania była 100 rocznica uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce.

– To jest taka inicjatywa kobieca z programem (S)prawa Polek. Mówimy o prawach Polek, o tym czego oczekują, inicjujemy rozmowy po to, żeby razem z Polkami, ale również z mężczyznami napisać program, który chcielibyśmy realizować w przyszłości. To jest bardzo ważne, żeby program dla ludzi był pisany z ludźmi. W każdym regionie są zupełnie inne potrzeby, inne poglądy. Program, który przygotowujemy powinien uwzględniać właśnie tę różnorodność – mówiła Maria Małgorzata Janyska.

Parlamentarzystki podkreślały, że prowadzone dyskusje, konsultacje są dla nich ogromną lekcją na temat tego co należało by zrobić, czym się zainteresować i jakie podjąć działania.

Na spotkaniach poruszane są kwestie z zakresu praw politycznych kobiet, polityki społecznej czy rynku pracy. W Stalowej Woli obecne na sali kobiety, a także mężczyźni w dyskusji podnosili tematy m.in. budowy hospicjów, wsparcia ze strony państwa dla osób niepełnosprawnych, opieki nad seniorami czy aborcji.