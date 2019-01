Porażka Vegi z Developresem

W 6. kolejce finałowej rundy podkarpackiej ligi kadetek, siatkarki Vegi MOSiR przegrały w swojej hali z liderem MKS-em V LO Developres Rzeszów.

Drużyna z Rzeszowa to zdecydowany faworyt rozgrywek, który kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa i swoją supremację w lidze potwierdził w meczu stalowowolskim. Młode „veganki” walczyły ambitnie, przez długie momenty toczyły wyrównaną walkę, ale końcowe słowo w każdym z setów należały do bardziej doświadczonego lidera.

Po tym meczu MKS V LO Developres umocnił się na pozycji lidera. Miejsce drugie zajmuje MKS Łańcut, a trzecie Szóstka Mielec. Vega jest szósta.

VEGA MOSiR – MKS V LO DEVELOPRES 0:3 (20:25, 20:25, 16:25)

VEGA: Bełczowska, Partyka, Z.Dziura, Drozdowicz, Główka, Kuśnierczyk, B.Dziura, Prawica, Kusiak, Szwajka, Kosak.

MKS: Szwarc, Rejment, Kopala, Rączka, Dul, Kalandyk, Szyszka, Bieniek, Wójtowicz (l), Lenk