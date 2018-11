Porażka Stali z Sokołem

Pierwszej porażki w swojej hali doznali koszykarze drugoligowej Stali Stalowa Wola. Pogromcą naszej drużyny okazał się Sokół Ostrów Mazowiecka.

Sokół zdominował Stal w pierwszej połowie. Po pięciu minutach gry, po dwóch „trójkach” z rzędu Marcina Jurkiewicza, przyjezdni wygrywali 19:7. W ostatniej minucie pierwszej odsłony przewaga Sokoła urosła do 18 pkt. Po kolejnym celnym rzucie Jurkiewicza zza łuku (cztery „trójki” w pierwszych dziesięciu minutach gry tego zawodnika) było 12:30.

Także następna kwarta należała do koszykarzy trenera Antonio Daykoli. Po 14. minutach jego zespół wygrywał różnicą 24 pkt (44:20), a na długą przerwę schodził z przewagą 26 „oczek” (31:57).

Po zmianie stron Stal zaprezentowała się lepiej, przede wszystkim w grze ofensywnej, ale duża w tym też zasługa była rywali, którzy mając tak dużą przewagę, nie przykładali się zbytnio do gry w obronie. W zwycięskim zespole pierwszoplanową postacią był 24-letni ukraiński rozgrywający Andrij Shawałov.

Ciekawostkę stanowi fakt, iż gości wykonywali w tym meczu tylko 6 rzutów wolnych, z których trafili 3. Stalowcy na linii rzutów wolnych stawali 25 razy, trafili 15.

STAL – SOKÓŁ 78:92 (15:32, 16:25, 25:21, 22:14)

STAL: Tabor 28 (5×3), Łabuda 12 (2×3), Gumiński 8, Bandyga 7, Kaczmarski oraz Bejnar 7 (1×3), Buczek 7 (1×3), Pietras 4, Baj 3, Wojtanowicz 2, Kindlik.

SOKÓŁ: Shapowałov 21 (2×3, 9 as.), Słoniewski 15 (1×3, 7 as.), Jurkiewicz 12 (4×3), Barszcz 11 (1×3) Ryfa 10 oraz Niewiński 8 (2×3), Jaworski 6, Mendak 4, Sienkiewicz 3 (1×3), Niemyjski 2, Fronc.

Sędziowali: Miłosz Tracz (Kraków) i Dominik Hałka (Tarnobrzeg). Widzow 250.