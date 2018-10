Porażka koszykarzy Stali w Lublinie

Po dwóch zwycięstwach koszykarze Stali Stalowa Wola przegrali w 3. kolejce II ligi grupa B z U!NB AZS UMCS Lublin. Nasza drużyna tylko raz była na prowadzeniu, na początku spotkania, po celnej „trójce” Leszka Kaczmarskiego, wygrywaliśmy 3:2.

Najbardziej wyrównana była druga kwarta. W 15. minucie, po rzucie „za trzy” Mateusza Łabudy akademicy wygrywali tylko czterema punktami (36:32). Lublinianie nie dali jednak rozwinąć Stali skrzydeł, bardzo szybko poprowadzili mecz na właściwe tory. Po dwudziestu minutach było 44:34.

Po przerwie gospodarze podkręcili tempo, a że mieli w tym dniu nie tylko lepszych egzekutorów, ale także obrońców – szczególnie to widoczne było w walce pod tablicami – to w dosyć łatwy sposób odskoczyli Stali na dystans dla niej nie do odrobienia. Po rzucie Adama Myśliwca wygrywali 29-punktami 73:44 i w tym momencie stało się jasne, że żadna krzywda im się już nie przydarzy. Stal ostatnie swoje punkty zdobyła dwie minuty przed końcem. Było wtedy 82:61.

U!NB AZS UMCS LUBLIN – STAL 88:61 (26:19, 18:15, 21:9, 23:18)

AZS UMCS: Wiśniewski 21, Wydra 13 (9 zb.), Myśliwiec 12, Daszke 9 (2×3), Sobiech 7 (1×3) oraz Muda 10 (11 zb.), Jaworski 8 (2×3), Prażmo 4, Waniewski 2, Stefaniuk 2, Nycz.

STAL: Szubart 10, Łabuda 9 (3×3), Kaczmarski 6 (2×3), Tabor 5, Buczek oraz Gumiński 10 (1×3), Bejnar 9 (2×3), Kindlik 6, Pietras, Siembida, Wojtanowicz.

Sędziowali: Adrian Szczotka, Marcin Ławnik.