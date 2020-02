Poranna stłuczka

Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, na skrzyżowaniu ulic Alfreda Freyera i ul. Wiącka w Tarnobrzegu. Na miejscu pracowali policjanci, wykonywali czynności procesowe zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

Do zdarzenia doszło dziś po godz. 7, na skrzyżowaniu ul. Alfreda Freyera i ul. Wiącka w Tarnobrzegu. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca forda mondeo nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z mercedesem. Kierowca forda został uwięziony w aucie, którego bok został dociśnięty do przęsła uszkodzonego ogrodzenia. Na miejscu interweniowali strażacy. Policjanci ustalili, że obaj kierowcy byli trzeźwi. Mężczyzna kierujący mercedesem trafił do szpitala na badania diagnostyczne.

Funkcjonariusze ustalają okoliczności i przebieg tego zdarzenia.

Info: KMP Tarnobrzeg