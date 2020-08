Poprawili chodnik wiodący do przystanku

Dobiegła końca modernizacja wysłużonego chodnika biegnącego od ul. Skoczyńskiego do ul. Mickiewicza w Stalowej Woli. Około 115-metrowy trakt z kruszywa pokryty został betonową kostką brukową, która zdecydowanie ułatwi poruszanie się tym szlakiem, wiodącym do przystanku autobusowego.

Zadanie zostało zrealizowane na wniosek mieszkańców w ramach bieżących remontów.

– Chciałbym bardzo podziękować Pani Krystynie, która w imieniu starszych mieszkańców, korzystających z dojścia do tego przystanku apelowała o to, aby zrealizować tę inwestycję. Cieszę się, że mieszkańcy aktywnie biorą udział w życiu miasta i motywują do tego typu prac osiedlowych – mówi Lucjusz Nadbrzeżny prezydent miasta Stalowej Woli.