Pomysł na prezent na ostatnią chwilę – co wybrać na prezent last minute?

Czasem zdarza się tak, że nie ma czasu, aby kupić dużo wcześniej piękny i idealny prezent dla bliskiej osoby. Niekiedy też przez przypadek można zapomnieć o wyjątkowej okazji, która ma nadejść lada dzień.

Czy w takiej sytuacji można kupić prezent, który będzie idealnie pasował do osoby obdarowywanej i okazji, która nadchodzi? Gdzie szukać sprawdzonych pomysłów na prezent robiony na ostatnią chwilę?

Gdzie szukać sprawdzonych pomysłów na prezent?

Właśnie przypomniałeś sobie, że za trzy dni wypadają urodziny Twojej ukochanej? A może nie miałeś czasu na to, aby chodzić po sklepach i szukać prezentu dla znajomych na rocznicę ślubu? Nie musisz wpadać w panikę. W tak krótkim czasie można znaleźć prezent, który będzie na pewno podobał się osobom obdarowywanym. Jak to możliwe? Wystarczy znaleźć odpowiednie źródło inspiracji prezentowych. Przykładem może być tutaj strona internetowa mygiftdna.pl. Jest to prawdziwa skarbnica wyjątkowych prezentów na różne okazje. Znajdziesz tutaj klasyczne i eleganckie prezenty z dedykacją tłoczoną lub grawerowaną. Są tutaj też dostępne różnorodne podarunki o humorystycznym wydźwięku, które będą pasować do osób mających duży dystans do siebie i świata. Więcej inspiracji prezentowych znajdziesz w artykule: Gdzie szukać pomysłu na prezent dla najbliższych?

Ile czasu trzeba czekać na personalizowany prezent zamówiony z internetu?

Zamówienie prezentu przez internet to bardzo dobry pomysł dla zabieganych. Na wspomnianej stronie można zamówić podarunki z personalizowaną dedykacją. Mogą one też opierać się na przesłanych przez klienta zdjęciach, co nadaje im wyjątkowego charakteru. Pamiętaj jednak o tym, że nawet tutaj nie można niczego zostawiać na ostatnią chwilę. Decydując się na zamówienie prezentu personalizowanego przez sieć, sprawdź na stronie czy podaje ona termin gwarantowanej dostawy. W wielu przypadkach przygotowanie takiego przedmiotu pod indywidualne zamówienie, zajmuje ok. 2-3. Wszystko zależy od tego, jak bardzo skomplikowany będzie wzór. Dodatkowo trzeba doliczyć czas potrzebny na dotarcie produktu do Ciebie. Najszybszą metodą dostawy jest przesyłka kurierska. Jeżeli przesyłka jest nadana do południa, to często jest już na drugi dzień pod wskazanym adresem. Dlatego trzeba liczyć się z tym, że na zamówienie prezentu z sieci warto zarezerwować ok. 4 dni.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę, zamawiając prezent za pośrednictwem internetu

W przypadku, gdy wybierzesz prezent ze zdjęciem (np. drzewo genealogiczne w formie obrazu, personalizowaną okładkę magazynu czy kubek), pamiętaj o tym, aby miało ono odpowiednią rozdzielczość. Pozwoli to później na uzyskanie dobrej jakości wydruku. Zdjęcie będzie wyraźne i ładnie będzie prezentować się niezależnie od tego, na jakim materiale zostanie nadrukowane.

Gdy zamawiasz dekoracyjny haft lub grawer na dekoracyjnych produktach np. poszewkach, kocach, szkatułkach na biżuterię czy też kuflach lub kieliszkach, pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić przesyłany tekst, aby nie zawierał on żadnych błędów ortograficznych, literówek czy niepoprawnych zapisów ważnych dat.