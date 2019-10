Pomagajmy bezdomnym i potrzebującym

[Zdjęcia] Wzorem lat poprzednich przedstawiciele różnych placówek funkcjonujących na terenie Stalowej Woli, spotkali się by wspólnie skoordynować działania mające na celu pomoc osobom bezdomnym w okresie zimowym. Konferencja odbyła się 24 października w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rozmowy dotyczą osób bezdomnych, które mieszkają w pustostanach, na działkach, czyli w tych miejscach, które nie nadają się do normalnego zamieszkania, zwłaszcza zimą.

– Okres jesienno-zimowy jest bardzo trudny, szczególnie dla osób bezdomnych, które błąkają się po terenie miasta. Skoordynowanie tych działań jest niezwykle ważne. Każda instytucja, która spotka się z osobą bezdomną powinna wiedzieć jak zareagować w danym momencie, szczególnie, jeżeli są to godziny popołudniowe lub weekendowe – mówi Piotr Pierścionek, dyrektor MOPS w Stalowej Woli.

– W tym roku wsparciem objęliśmy 55 osób, z czego 44 to mężczyźni. Wsparciem było również schronienie, z którego skorzystało 31 osób, z czego 7 to były kobiety, które otrzymały pomoc poza terenem Stalowej Woli, gdyż my na terenie naszego miasta nie mamy odpowiedniego schroniska. Kierujemy je albo do schroniska w Rudniku nad Sanem, w Tarnobrzegu lub do schroniska z usługami opiekuńczymi w Gwizdaju, z którym gmina Stalowa Wola ma podpisane porozumienie. Osoby bezdomne uzyskały wsparcie nie tylko w postaci schronienia, ale również w postaci ciepłego posiłku, odzieży adekwatnej do pory roku – wyjaśnia Beata Bołoz, rzecznik MOPS.

Jak mówi Zenon Gielarek, kierownik Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Stalowej Woli, od 1 stycznia bieżącego roku z pomocy placówki skorzystało 55 osób, z czego 38 posiadały pobyt stały na terenie naszej gminy.

– Procedury przyjęcia do schroniska są nieco inne, wymusiła to zmiana ustawy o pomocy społecznej. Każda osoba, która trafia do schroniska musi mieć najpierw skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownik socjalny przeprowadza z daną osobą wywiad, jest podpisywany kontrakt socjalny i dopiero ta osoba jest kierowana do schroniska. Musi mieć przy tym decyzję administracyjną o umieszczeniu w schronisku. Kontrakt socjalny zobowiązuje danego mieszkańca do zmiany trybu życia. Są w nim ujęte takie podstawowe rzeczy jak: co my i MOPS wymagamy od osoby bezdomnej i co osoba bezdomna deklaruje z własnej strony – mówi Zenon Gielarek, kierownik schroniska.

By dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy, potrzebna jest reakcja nie tylko służb, ale każdego człowieka. Dlatego podajemy numery, na które można dzwonić w przypadku spotkania osoby bezdomnej:

112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego

987 – Centrum Zarządzania Kryzysowego

15 643 34 87 – Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

15 842 50 97 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.