Polszczyzna bez tajemnic… – z prof. Jerzym Bralczykiem

Już w najbliższą sobotę, 27 kwietnia, w Stalowej Woli odbędzie się trzecia edycja konkursu „Polszczyzna bez tajemnic – ile wiesz o swoim języku”. W tym roku gościem honorowym wydarzenia będzie profesor Jerzy Bralczyk.

Konkurs, w którym udział mogą wziąć osoby od 16 roku życia, ma formę testu. Uczestnicy będą odpowiadać na 21 pytań, wybierając jedną z czterech odpowiedzi. Pytania, których autorkami są Bernadeta Burdzy i Anna Garbacz, obejmują zarówno ortografię, jak i gramatykę, znaczenie i pochodzenie wyrazów, wymowę, interpunkcję – wszystkie dziedziny języka. Osoby, które dbają o poprawność swych wypowiedzi i czytają dużo książek, nie powinny mieć problemów z większością pytań.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 25 kwietnia. Zapisać się można w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli lub w Bibliotece Pedagogicznej.

Nowością w tej edycji konkursu jest kategoria honorowa. Sprawdzić się w niej mogą osoby, które nie uczestniczą w kategorii ogólnej: poloniści, osoby poniżej 16 roku życia, a także laureaci I miejsca w dwóch poprzednich edycjach konkursu. Tu organizatorzy czekają na zgłoszenia do ostatniej chwili, jeśli więc ktoś zechce przystąpić do konkursu, a nie zdąży zapisać się do 25 kwietnia, to pozostaje mu właśnie ta kategoria.

Pula nagród w tym roku jest zachęcająca – wynosi łącznie 3 tys. złotych. O jej podziale między zwycięzców zadecyduje jury pod przewodnictwem prof. Bralczyka. Także prof. Bralczyk przyzna swoją nagrodę.

Konkurs, jak co roku, odbędzie się w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli, przy ul. Popiełuszki 10, 27 kwietnia. Początek o godz. 15, uczestnicy powinni zjawić się wcześniej, żeby dopełnić formalności związanych z uczestnictwem.

Z kolei o godzinie 16 rozpocznie się spotkanie z profesorem Bralczykiem, na temat „Jak działają słowa”.