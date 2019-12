Polska Wystawa Gospodarcza w Stalowej Woli

Początkiem 2020 roku Stalowa Wola będzie gospodarzem wyjątkowego ogólnopolskiego wydarzenia. 16 stycznia odbędzie się Polska Wystawa Gospodarcza, którą otworzy prezydent Andrzej Duda.

Polska Wystawa Gospodarcza to szczególne przedsięwzięcie wystawiennicze Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będące wyrazem uznania dla dorobku najlepszych polskich przedsiębiorstw oraz ich wkładu w rozwój polskiej gospodarki.

Wystawa nawiązuje w swojej idei do tradycji Powszechnych Wystaw Krajowych, które miały miejsce we Lwowie, Krakowie. Ostatnia taka wystawa odbyła się 90 lat temu w Poznaniu. Prezydent RP Andrzej Duda w ramach obchodów 100-lecia niepodległości postanowił wskrzesić ideę tych wystaw krajowych, które ukazują siłę polskiej gospodarki.

W Stalowej Woli wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Od COP-u do gospodarki 4.0” i ma przyciągnąć blisko 70 firm z całego kraju.

– Przyjadą do nas firmy, które w ramach Prezydenckiej Kapituły Gospodarczej zostały wybrane z firm ogólnopolskich jako te, których produkty wyróżniają się innowacyjnością, nowoczesnymi rozwiązaniami, ale również nawiązują do tradycji, siły polskich producentów. Będziemy mieli w Stalowej Woli przegląd wszystkich branż od przemysłu ciężkiego, innowacyjnego do branż lekkich, spożywczych, startupów. To wyjątkowa okazja, żebyśmy mogli zobaczyć siłę polskiej gospodarki – mówi Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Wystawa odbędzie się w wybudowanym w tym roku nowym obiekcie Agencji Rozwoju Przemysłu przy ulicy Kasprzyckiego 22, którego powierzchnia wynosi 11 tysięcy metrów kwadratowych. Centralnym punktem ekspozycji ma być stoisko prezentujące potencjał gospodarczy i kulturowy naszego miasta.

Nasze miasto będzie reprezentować 12 firm. – Są firmy w Stalowej Woli, które produkując unikalne produkty zdobywają cały świat w różnego rodzaju branżach, czy to energetycznych, czy motoryzacyjnych. U nas produkowane są na przykład silniki okrętów oceanicznych i urządzenia sterowe największych statków pływających po oceanach świata – dodaje prezydent.

Wystawa, która odbędzie się 16 stycznia będzie miała charakter otwarty. Oprócz zwiedzania stoisk, na mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych, czeka wiele atrakcji, jak: wizyta w planetarium, budowa rakiet kosmicznych, pokazy Doliny Lotniczej, pokazy naukowe czy eksperymenty chemiczne.

W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele świata polityki i biznesu, z prezydentem Andrzejem Dudą na czele.