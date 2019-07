Politechnika Rzeszowska i Katolicki Uniwersytet Lubelski rozpoczynają współpracę

[Zdjęcia] Wzajemne porozumienie na rzecz rozwoju obu uczelni, zostało zawarte 29 czerwca, podczas Rady Programowej Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Podpisali je rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski oraz rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński.

Współpraca między dwoma uczelniami będzie realizowana w zakresie wymiany studentów, współpracy między wykładowcami, wspólnych prac badawczo-rozwojowych, współorganizacji konferencji, paneli i studiów podyplomowych oraz kursów specjalistycznych. Obejmie również udział w projektach badawczych finansowanych przez państwowe i lokalne instytucje oraz agencje rozwoju. Umowa będzie również dotyczyć rozwijania kontaktów akademickich pomiędzy różnymi jednostkami uczelni, w szczególności współpracy w ramach Centrum Polsko-Chińskiego.

– Gdy spotkaliśmy się z księdzem rektorem w Lublinie, w zasadzie z marszu podjęliśmy decyzję, że dalsze rozmowy są konieczne dla obu uczelni, stąd to dzisiejsze spotkanie. Generalnie rzecz biorąc mamy kilka kierunków studiów, które są kompatybilne dla obu uczelni, ale nie ograniczamy naszej współpracy tylko do Stalowej Woli. Chcemy w tej wspólnej tematyce dążyć nawet do sfederowania dyscyplin, co według tej nowej ustawy jest teraz możliwe. To na pewno by wzmocniło i jedną i drugą uczelnię. Oprócz inżynierii materiałowej i środowiska mamy też wspólny kierunek taki jak bezpieczeństwo. Dlatego chcemy wspólnie uruchomić nowy kierunek jakim będzie bezpieczeństwo przemysłowe – zapewnia rektor Politechniki Rzeszowskiej.

