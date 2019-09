Policjanci zlikwidowali uprawę konopi

29 sierpnia policjanci z Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem, zatrzymali mężczyznę, który podlewał krzaki konopi indyjskich. Zatrzymany uprawiał rośliny w terenie leśnym w Kurzynie Małej. Policjanci zabezpieczyli 8 krzewów.

28-letni mieszkaniec gminy Ulanów nasiona na uprawę otrzymał w styczniu od kolegi przebywającego w Holandii. W maju zasiał w doniczkach ziarna konopi. Zabrał doniczki z domu do zagajnika w Kurzynie Małej i wsadził do nich nasiona. Doniczki ukrył w młodniku. Co trzy dni pakował do plecaka butelki z wodą i jeździł rowerem podlewać rośliny. Gdy urosły przesadzał je do większych doniczek.

Został zatrzymany kiedy podlewał rośliny w czwartek po południu. Na poletku policjanci zabezpieczyli 8 roślin o wysokości około 1,5 metra. 28-latek będzie odpowiadał za uprawę marihuany.

Info: KPP Nisko