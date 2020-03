Policja wyjaśnia: Jak używać świateł w pojeździe przy ograniczonej widoczności

W ostatnich dniach warunki na drogach naszego regionu są bardzo zmienne. Policjanci przypominają o zasadach używania świateł w pojeździe.

Od świtu do zmierzchu w normalnych warunkach należy używać świateł mijania. Jeśli pojazd jest wyposażony w światła do jazdy dziennej, to można ich używać zamiast świateł mijania tylko wówczas, gdy na zewnątrz jest jasno, a przejrzystość powietrza jest dobra. W trudnych warunkach i ograniczonej widoczności, np. mgła, opady atmosferyczne, pojazd jadący jedynie na światłach dziennych jest niewidoczny dla innych uczestników ruchu dlatego zobligowany jest do używania świateł mijania.

Tylne światła przeciwmgielne należy włączyć, gdy przejrzystość powietrza spadnie poniżej 50 m. Jeśli mgła ustąpi albo, gdy widoczność zwiększy się powyżej 50 metrów, pamiętajmy, że należy światła przeciwmgielne wyłączyć ponieważ oślepiamy kierowców jadących za nami i może to powodować zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Świateł drogowych można używać na nieoświetlonych drogach, o ile nie oślepi to innych uczestników ruchu. W przypadku, gdy z przeciwnego kierunku nadjeżdża inny pojazd, światła drogowe (tzw. długie), należy wyłączyć.

Info: KPP Stalowa Wola