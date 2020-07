Pół miliona dla strażaków z Antoniowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Antoniowie już niebawem wzbogaci się o nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Będzie to możliwe dzięki dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. Gotową do podpisania umowę na pół miliona złotych przywiózł do Antoniowa pochodzący z Niska wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Dokumenty zostały podpisane 10 lipca przy obiektach OSP Antoniów.

– W ubiegłym roku pan minister brał udział w poświęceniu garażu, przed którym stoimy. To właśnie w tym garażu znajduje się samochód, który obecnie ma 40 lat, czyli jest rówieśnikiem pana ministra. Ale trzeba jednoznacznie powiedzieć, że pan minister jest w znacznie lepszej formie niż ten samochód – mówił żartobliwie wójt Radomyśla nad Sanem Jan Pyrkosz.

– Stąd też istnieje potrzeba wymiany tego wysłużonego wozu. Chcieliśmy podziękować panu ministrowi za to, że dotrzymał słowa, bo wówczas powiedział, że będzie się starał o to, aby jednostka OSP Antoniów otrzymała wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości, którym dysponuje Ministerstwo Sprawiedliwości. I to słowo zostało przez pana ministra dotrzymane – dodał wójt Jan Pyrkosz.

Dzięki podpisanej umowie na półmilionową dotację, gmina będzie mogła zorganizować przetarg na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wóz trafi na wyposażenie jednostki prawdopodobnie w październiku.

Przy okazji podpisania umowy na dotację z Funduszu Sprawiedliwości, wójt Radomyśla zachęcał do udziału w niedzielnych wyborach prezydenckich i oddania głosu na Andrzeja Dudę, który będzie gwarantem stabilności władzy w Polsce.

– Funduszu by nie było, gdyby nie prezydent Andrzej Duda, który od samego początku ten Fundusz wspiera. Zmieniliśmy prawo po to, żeby były na nim gromadzone środki, z których można finansować piękne samochody strażackie, sprzęt dla szpitali, pomoc dla pokrzywdzonych. Dziękujemy za to panu prezydentowi – mówił wiceminister Marcin Warchoł i również zachęcał do głosowania na Andrzeja Dudę w drugiej turze wyborów prezydenckich.

– Prezydent Andrzej Duda jest gwarantem tego, że te środki i programy zostaną utrzymane. Nie ma co ukrywać, że pan Trzaskowski, jeżeli przejdzie, to istnieje ogromne ryzyko, że to wszystko odbierze, przekreśli, przecież to nie jest w jego interesie. Wiemy jak to było w przeszłości. (…) Arogancja, pycha Platformy Obywatelskiej przez dwie kadencje, całe szczęście się skończyła. Wyborcy, Polacy, pokazali im czerwoną kartkę i nie chcemy ich powrotu. Dlatego też bardzo państwa proszę o poparcie dla pana prezydenta po to, aby takie programy mogły być kontynuowane – powiedział wiceminister Warchoł.

Wyliczał też inne zrealizowane programy, takie jak np. 500 plus czy 300 plus, podniesienie płacy minimalnej czy 13 emerytura.

Porównywał również skalę wydatków z Funduszu Sprawiedliwości na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem w 2012 roku (1,6 mln zł) z rokiem 2019 (75 mln zł). – Te środki trafiają tam, gdzie są najbardziej potrzebne, do strażaków ochotników, osób pokrzywdzonych, do szpitali – dodał Marcin Warchoł.

Wiceminister sprawiedliwości zaznaczał, że podziwia bohaterstwo i poświęcenie strażaków ochotników.

– Oby ten sprzęt nie musiał być używany w boju, ale wiemy jakie bywają przeciwności losu. Cieszę się, że mogę dołożyć drobną cegiełkę do tego, co robicie. Niech was święty Florian błogosławi, prowadzi, strzeże. Służycie Panu Bogu, Ojczyźnie, drugiemu człowiekowi. Za to należą się wam wielkie podziękowania i chwała – mówił do strażaków.