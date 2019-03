Pokazują uczniom z innych państw swój szkolny świat

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie nawiązali współpracę z kolegami ze szkół z Grecji, Chorwacji, Słowacji i Ukrainy. Młodzi wspólnie wymieniają się szkolnymi doświadczeniami i pokazują, jak wygląda ich system edukacji.

Współpraca z placówkami oświatowymi z innych europejskich państw ruszyła w szkole w Krzeszowie tuż po nowym roku i jest realizowana w ramach międzynarodowego projektu „ Welcome to my school” na platformie edukacyjnej eTwinning.

Projekt ten ma przybliżyć uczniom realia szkolne rówieśników z takich państw jak: Ukraina, Grecja, Chorwacja, Słowacja oraz Polska. Zadanie to realizowane jest poprzez trzy działania. Pierwszym było napisanie listów powitalnych do poszczególnych krajów. Zawarte w nich informacje o uczestnikach projektu i życiu szkół trafiły do wszystkich placówek uczestniczących w programie. Drugim etapem jest nagranie filmiku o szkołach, który będzie zawierał informacje o planach lekcji, budynkach oraz wyjątkowych świętach i imprezach szkolnych. Finałowym etapem projektu będzie napisanie listów odnoszących się do zaprezentowanych przez szkoły partnerskie efektów projektu, a także osobiste podziękowania za wspólną pracę.

– Każdy etap realizacji projektu przynosi uczniom wiele radości z tworzenia, a także oglądania efektów pracy szkół partnerskich – podkreślają nauczyciele z Krzeszowa zaangażowani w program.

Dużym wsparciem dla uczniów przygotowujących materiały, które później trafiają do szkół w Grecji, Chorwacji, na Ukrainie czy na Słowacji, są nauczyciele Anna Jaśkowska-Czop, Katarzyna Pokora, Marian Zielonka, Halina Kuryś, Magdalena Skotnicka, Katarzyna Andrasik, Anna Szuryn oraz Jolanta Konior. Koordynatorem projektu jest Iwona Hasiak.