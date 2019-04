Pokazują świat kufli

„Moje hobby – w świecie kufli” taki tytuł nosi zainaugurowana przed kilkoma dniami wystawa, której organizatorami są: Muzeum Ziemi Leżajskiej i Koło Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Leżajsku. Prezentowane kufle w całości pochodzą ze zbiorów Jacka Więcława.

– Historia naczyń używanych do picia piwa ma tak samo długą tradycję jak i dzieje warzenia tegoż trunku. Rodzaj użytego materiału był ściśle powiązany z poziomem materialnym. Wykonywano kufle z rogów zwierzęcych, gliny, drewna, cyny czy srebra. Z czasem zmieniał się materiał i kształt kufli. Pojawiły się szklane, fajansowe często bogato ozdabiane i malowane, w kształcie stożka lub beczułkowate. Niektóre wyposażone były w pokrywkę, która początkowo miała zapewnić ochronę przed dolaniem trucizny, a później przed zanieczyszczeniami (kurzem, owadami). – opowiada kolekcjoner Jacek Więcław.

Historia naczyń do picia piwa, ich kształt i zdobnictwo zmieniało się na przestrzeni wieków znacząco, aż do dnia dzisiejszego – W XIX wieku browary rozpoczęły filtrować piwo, stąd też kufle oraz szklanki stały się bardziej przezroczyste, po to by móc ocenić barwę oraz klarowność trunku. Ich kształty były różne ze względu na rozwinięte już w tym okresie znawstwo piwa – dodaje leżajski kolekcjoner.

Bogata ekspozycja (kufle współczesne i historyczne pochodzą z wielu krajów) znajduje się w jednej z oficyn MZL, po prawej stronie od głównego wejścia. Wystawę będzie można zwiedzać do 7 czerwca.