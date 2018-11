Pokazali swój tegoroczny dorobek artystyczny

W sobotę 17 listopada w galerii Tło Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli odbył się wernisaż wystawy pt. „Prezentacje 2018” Stalowowolskiego Stowarzyszenia Fotograficznego Animus. Na ekspozycji można zobaczyć zdjęcia kilkunastu artystów wykonane na przestrzeni mijającego roku.

Stalowowolskie Stowarzyszenie Fotograficzne Animus powstało w 2004 roku z inicjatywy grupy miłośników dobrej fotografii posiadających już pewien dorobek artystyczny. Celem stowarzyszenia jest propagowanie i nauka dobrej fotografii wśród własnych członków i kandydatów, a także w środowisku amatorów tej sztuki. Stowarzyszenie prowadzi warsztaty fotograficzne, zajęcia praktyczne i wykłady z różnych dziedzin fotografii dla bardzo różnych grup słuchaczy. W przyszłym roku Animus będzie świętował 15-lecie istnienia.

– Zdecydowaliśmy, że nie będzie tematu przewodniego, tylko każdy pokaże to co chce. To budzi pewne obawy, bo do końca nie wiadomo co z tego wyjdzie, ale z drugiem strony ogromnym plusem jest ta duża różnorodność. Nasi artyści pokazali się w innym świetle, bo jednak jak jest zadany temat to każdy stara się go zrealizować, a jeżeli to jest „radź sobie sam” to jest trudniej, ale to jest fajne, bo to rozwija. Mamy zdjęcia od pejzażowych do takich zmuszających do refleksji, mamy zdjęcia podwodne, z Alp, ze Skandynawii, z południa Europy – mówił Krzysztof Celuch, prezes stowarzyszenia.