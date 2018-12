Pokazali film o kobietach walczących z okupantem

29 listopada w Muzeum Ziemi Leżajskiej dwukrotnie wyświetlono film „Kobiety z Podkarpacia w walce z okupantem” wyprodukowanego przez Fundację Wczoraj i Jutro. Obraz oparty jest o wspomnienia dwóch kombatantek: kpt. Marii Mireckiej Loryś oraz sierżant Władysławy Jedynackiej.

Film „Kobiety z Podkarpacia w Walce z okupantem” jest projektem zrealizowanym przez Fundację Wczoraj i Jutro przy pomocy środków przyznanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, w ramach konkursu dotacyjnego „Niepodległa Wczoraj dziś jutro.” Film został zrealizowany we współpracy z IPN-em, zabiera w nim głos dr Krzysztof Kaczmarski – Naczelnik Biura Badań Historycznych rzeszowskiego oddziału tej instytucji.

Obraz oparty jest o wspomnienia dwóch kombatantek; pani kpt. Marii Mireckiej Loryś, komendantki pionów kobiecych NOW i NZW, najpierw na Nisko, Rzeszów, a w pewnym momencie nawet na cały kraj, oraz pani sierżant Władysławy Jedynackiej, łączniczki, żony Ludwika Więcława ps. Śląski, jednego z liderów drugiej konspiracji na terenie dzisiejszego województwa podkarpackiego. Pani Władysława na co dzień mieszka w Leżajsku, natomiast pani Maria do kwietnia mieszkała w Racławicach koło Niska, teraz natomiast przeprowadziła się do domu opieki w Warszawie. Obydwie panie zachowały świetną pamięć, obydwie również mają niesamowity talent narratorski, przez co ich opowiadań można słuchać z najwyższą przyjemnością, całymi godzinami. W filmie zawarte są też wypowiedzi dzieci bohaterek tamtych czasów, szczególnie pana Stanisława Chmury, syna pani Lidii Greger, również weteranki tamtych czasów. Sam w sobie film ma na celu pokazywać bezinteresowność w walce o ojczyznę, oraz samą rolę kobiet podczas wojny – szalenie ważną chociaż bardzo niedocenianą.