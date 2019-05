Pokażą najlepsze krótkie filmy świata

Stowarzyszenie „Nasza Mała Ojczyzna” i Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie, czyli organizatorzy „Spotkań z filmem”, nawiązali współpracę z organizatorami festiwalu GRAND OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata. Festiwal odbywa się pod koniec każdego roku, wybierane są najlepsze filmy w jedenastu kategoriach (w jury zasiadają m. in. Agnieszka Holland i Allan Starski). W pierwszym półroczu następnego roku odbywają się pokazy nagrodzonych filmów i taki pokaz odbędzie się w Ośrodku Kultury w Nowej Sarzynie w ramach „Spotkań z filmem” we wtorek, 7 maja o 17.

Organizatorzy postanowili wprowadzić akcenty lokalne i zaprosili do przeglądu również twórcę z Nowej Sarzyny, Stanisława Buczkowskiego, który pozytywnie odpowiedział na propozycję. Dzięki temu podczas pokazu odbędzie się premiera filmu „JM” w reżyserii Buczkowskiego.

Podczas imprezy prowadzona będzie zbiórka publiczna na leczenie i rehabilitację Julii Józefary, zmagającej się z rzadką chorobą genetyczną FOP.

Dwa dni po przeglądzie, we współpracy z Dyskusyjnym Klubem Książki, odbędzie się spotkanie, podczas którego uczestnicy wymienią się spostrzeżeniami na temat obejrzanych filmów. Na ten wieczór organizatorzy przygotowali niespodziankę, ale żeby przekonać się o tym jaką – trzeba wziąć udział zarówno w pokazie, jak i w spotkaniu.