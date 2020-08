Poezja Karola Wojtyły

We wtorek w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli odbył się kolejny koncert w ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Wystąpili Wanda Wasicka – poeta, narrator, Konstanty Andrzej Kulka – skrzypce, Robert Grudzień – organy oraz śpiewak Andrzej Pachnicki. Ze względu na pandemię koronawirusa nie mógł dotrzeć na występ do Stalowej Woli uwielbiany przez publiczność Georgij Agratina.

Wtorkowy koncert to montaż słowno-muzyczny podczas, którego zaprezentowano fragmenty wierszy, poematów Karola Wojtyły z czasów jego młodości. Zgromadzona publiczność wysłuchała m.in. wiersza „Emilii – Matce mojej” oraz „Modlitwy do Ducha Świętego”, czyli modlitewnego testamentu jaki Karol Wojtyła otrzymał od swojego ojca. Zabrzmiały również fragmenty przesłań Jana Pawła II do nas Polaków. Recytacja przeplatana była akcentami muzycznymi, w klasztornych murach zabrzmiały m.in. utwory Jana Sebastiana Bacha czy Antonio Vivaldiego.

Kolejny koncert odbędzie się 25 sierpnia o godz. 19. Tym razem będzie to poezja śpiewana Karola Wojtyły, Oratorium „Miłość mi wszystko wyjaśniła”, Marcin Obuchowski – wokal, kompozytor, Alicja Karpiuk – wokal, Kwartet smyczkowy Kwartemia, Kamil Turczyn – piano.