Podzielili się opłatkiem

Już po raz piąty w Stalowej Woli odbył się Opłatek Maltański organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie. W spotkaniu, które odbyło się 20 grudnia w restauracji „Słoneczna” udział wzięło 130 mieszkańców.

– Z roku na rok widzimy, że jest potrzeba zgłaszania większej liczby osób na taką uroczystość. Mamy zarówno osoby starsze, samotne jak i rodziny z dziećmi. Każdy uczestnik opłatka otrzymuje paczkę świąteczną, dla dzieciaków są prezenty – mówiła Małgorzata Gotfryd z MOPS-u.

W 2018 roku Opłatek Maltański odbywa się w 28 miastach na terenie całej Polski, w tym w Stalowej Woli. Opłatek maltański to ogólnopolska, świąteczna akcja charytatywna organizowana od 2002 roku przez Zakon Maltański Polska wraz z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej, polegająca na organizacji spotkań wigilijnych dla osób potrzebujących m.in. rodzin wielodzietnych, osób samotnych i niepełnosprawnych. W organizację każdego ze spotkań wigilijnych angażowani są lokalni przedsiębiorcy, darczyńcy i wolontariusze. Ideą Opłatka Maltańskiego jest pomoc osobom potrzebującym w sposób dwutorowy, poprzez wsparcie materialne oraz wsparcie duchowe.

– Hasłem Zakonu Maltańskiego jest „troska o wiarę i posługiwanie ubogim”. Zakon próbuje lansować tego typu idee według, której nie ma lepszej troski o wiarę jak posługiwanie najuboższym, ale z drugiej strony właściwa troska o ubogich nie może być pozbawiona troski o wiarę, bo ostatecznie wszyscy mamy dojść do nieba. Jeżeli pomagamy komuś przeżyć tu na tej ziemi, ale nic nie robimy, żeby on dobrze przygotował się do głębokiej więzi z Bogiem to w gruncie rzeczy trochę zmarnowana robota – wyjaśnił brat Marek Pieńkowski, kapelan Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Podczas czwartkowego spotkania nie zabrakło wspólnej modlitwy, dzielenia się opłatkiem i kolędowania.