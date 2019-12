Podziękowali i uhonorowali Danutę Cieślak

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli, prezydent Lucjusz Nadbereżny oraz jego zastępca Renata Knap, a także przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Sobieraj i wiceprzewodnicząca Agata Krzek, podziękowali i uhonorowali, żegnającą się z czynnym uprawianiem sportu, uczestniczkę Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, Halowych Mistrzostw Świata w Portland i w Sopocie, mistrzostw Europy w Amsterdamie i Göteborgu, srebrną medalistkę mistrzostw Europy w biegach przełajowych na 4,2 km w hiszpańskim Toro, wielokrotną medalistkę mistrzostw Polski wszystkich kategorii wiekowych – Danutę Cieślak z domu Urbanik.

– Dziękujemy za godne reprezentowanie Stalowej Woli na lekkoatletycznych arenach całego świata i za wielkie emocje, jakich dostarczała nam pani swoimi startami. Jednocześnie jest nam nam przykro, że postanowiła pani zakończyć tak piękną karierę sportową – mówił przewodniczący Sobieraj.

Do najbardziej utytułowanej stalowowolskiej lekkoatletki trafił pamiątkowy grawer, kwiaty i bon upominkowy na kwotę 1000 zł.

– To było 14 lat ciężkiej pracy, ale również wspaniałych chwil. Spełniło się moje największe marzenie – udział w Igrzyskach Olimpijskich. Były wzloty i upadki, ale zawsze mogłam liczyć na wsparcie miasta, za co serdecznie dzisiaj dziękuję. Teraz zaczynam nowy etap mojego życia, ten najcięższy, ale mam nadzieję, że podołam – mówiła była zawodniczka Victorii, wychowanka trenera Mirosława Barszcza.

