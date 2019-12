Podziękowali dawcom

[ZDJĘCIA] 29 listopada w restauracji Agawa w Nowej Sarzynie miała miejsce coroczna uroczystość podczas której podziękowano dawcom krwi zrzeszonym w Klubie Honorowych Dawców Krwi PCK w Nowej Sarzynie. Najbardziej zasłużeni dawcy otrzymali odznaki przyznane przez Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie, zaś na wszystkich, który w 2018 roku oddali przynajmniej raz krew czekały nie tylko podziękowania, ale i nagrody.

– Jednym z najważniejszych zadań Polskiego Czerwonego Krzyża w zakresie popularyzacji honorowego krwiodawstwa jest zachęcanie jak największej liczby zdrowych osób do bezpłatnego oddawania krwi. Zadanie to realizowane jest w dużej mierze za pośrednictwem Klubów HDK PCK. To właśnie honorowi dawcy krwi zrzeszeni w Klubach HDK są najbardziej ofiarnymi działaczami Polskiego Czerwonego Krzyża – mówił podczas uroczystości prezes Klubu HDK PCK w Nowej Sarzynie Dariusz Madera. – Nie ma w życiu człowieka nic wspanialszego niż kiedy jeden człowiek pomaga drugiemu, a szczególnie, gdy własną krwią ratuje my zdrowie i życie. Wasz stosunek do najbardziej ludzkich potrzeb zasługuje na najwyższy szacunek i powinien być wzorem dla tych, którzy nie zawsze wiedzą jak wiele mogliby zrobić dla innych. Dzięki takiej postawie zmniejsza się zagrożenie brakiem życiodajnego płynu, jakim jest właśnie krew, której do dziś nie jest w stanie zastąpić żaden lek. Możemy być dumni z tego, że dajemy innym cząstkę siebie samego.

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny, bezinteresowne i długoletnie oddawanie krwi Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie nadał odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia Konradowi Łachowi. Odznaki II stopnia otrzymali Damian Sroka i Marek Madej, zaś III stopnia: Wanesa Zybura, Robert Sądej, Dariusz Paczocha, Krzysztof Stachnio, Dariusz Jaromin, Patryk Tabor i Krzysztof Moszkowicz.

Podczas uroczystości wręczono także medale z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia PCK osobom i instytucjom, które wieloletnią aktywną działalnością wspierali rozwój PCK. Odznaczenia otrzymali: burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Andrzej Rychel, prezes Zarządu Spółki El-Chem Wacław Rejman, Stanisław Walawski, Lesław Kracyło, Wiesław Kozyra, Łukasz Zebzda, Rafał Dudek, Grzegorz Jarosiewicz, Marcin Szwedo i Dariusz Madera.

Po wręczeniu odznaczeń przyszła kolej na podziękowanie członkom Klubu HDK PCK w Nowej Sarzynie, którzy w 2018 roku przynajmniej raz oddali krew. Jak przypomniał Dariusz Madera, w ubiegłym roku klub zrzeszał 49 członków oraz wielu wolontariuszy, którzy w 2018 roku oddali około 70 litrów krwi.

Wspólne świętowania zakończył Bal Krwiodawców.