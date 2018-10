Podziękowali burmistrzowi Niska

[ZDJĘCIA] Po 12 latach pełnienia funkcji burmistrza Niska Julian Ozimek nie stanie ponownie do walki o to stanowisko. 15 października, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej tej kadencji, rajcy podziękowali burmistrzowi za długoletnią pracę. Julian Ozimek, rządzący przez ostatnie trzy kadencje Niskiem, odebrał kwiaty, pamiątkowe tablo i gratulacje z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Ślusarczyka i wiceprzewodniczących Tomasza Oleksaka i Eugeniusza Piekarza. Do podziękowań przyłączyli się też pozostali obecni na sali obrad radni.

Oprócz burmistrza, podziękowania skierowano także do wiceburmistrz Teresy Sułkowskiej, sekretarz UGiM w Nisku Małgorzaty Jakubów oraz do obecnej skarbnik Marii Nabrzeskiej i jej poprzednika Tadeusza Dziewy.

Gratulacje i podziękowania za swoją pracę odebrali też wszyscy radni zasiadający w kończącej się kadencji w Radzie Miejskiej w Nisku.