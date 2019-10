Stalowowolski magistrat ogłosił przetarg na budowę terenu sportowo-rekreacyjnego – Podwórko dla Pława. W przyszłym roku „betonowa pustynia” przy Alejach Jana Pawła II ma wreszcie zmienić swoje oblicze. Zmodernizowany teren ma być przyjazdy zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Planowane zadanie swoim zakresem obejmuje rozbiórkę istniejących urządzeń sportowych i zabawowych, zagospodarowanie terenu, montaż urządzeń siłowni plenerowej (9 urządzeń); montaż urządzeń placu zabaw (8 urządzeń); montaż zadaszenia nad piaskownicą, montaż elementów małej architektury: ławki (12 szt.), kosze na śmieci (5 szt.), kosze na psie odchody (2 szt.), stojaki na rowery (10 szt.); wycinkę drzew; demontaż istniejącego placu zabaw oraz koszy do gry w koszykówkę; rozbiórkę istniejących ścieżek asfaltowych; wykonanie oświetlenia, budowę fontanny wraz z maszynownią, wykonanie kanalizacji sanitarnej i przyłącza wody.

Przetarg został ponownie ogłoszony ze względu na to, że wcześniejsze oferty były zbyt drogie do realizacji. Dłuższy czas przygotowania nowego przetargu był związany z wnioskowaną przez mieszkańców zmianą zakresu projektu. Zaplanowane w pierwszym etapie boisko wzbudzało wątpliwości. – Wsłuchując się w uwagi mieszkańców, postanowiliśmy zmienić projekt i odstąpić od realizacji tej części projektu. Jeżeli będzie taka wola, w przyszłości można wrócić do rozszerzenia podwórka o boisko – mówi włodarz miasta.

Otwarcie ofert nastąpi 17 października 2019 roku. Zadanie ma być gotowe na koniec listopada 2020 roku.