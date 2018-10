Podsumowali 4 lata pracy zarządu i rady powiatu

Inwestycje realizowane przez powiat stalowowolski w kadencji 2014-2018 pochłonęły łącznie 125 mln zł. 59,3 mln zł zainwestowano w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym, na 52 mln zł opiewają zadania drogowe, 13,7 mln zł wydano zaś na oświatę.

Okazją do podsumowania kończącej się niebawem 4-letniej kadencji była konferencja prasowa zorganizowana w starostwie powiatowym 9 października. W spotkaniu wzięli udział przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres, wiceprzewodniczący Marek Ujda i Tadeusz Samołyk, oraz starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, wicestarosta Mariusz Sołtys, członkowie zarządu: Andrzej Gargaś, Alfred Rzegocki i Marek Tyza.

Lwią część budżetu pochłonęły wydatki na szpital

Starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny przypomniał inwestycje poczynione przez powiat w stalowowolskiej lecznicy. Najważniejszy i najbardziej kosztowny projekt tej kadencji to budowa nowego bloku operacyjnego. Realizacja zadania, które pochłonie blisko 25 mln zł (10 mln zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, 14,8 mln zł – budżet powiatu) zakończy się w kwietniu 2019 roku. – To jest długo wyczekiwana inwestycja. Nasz obecny blok operacyjny ma ponad 60 lat i jest on dopuszczony do użytku tylko warunkowo więc wykonanie tego bloku było niezbędne – mówił starosta. Włodarz powiatu wspomniał także o przebudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wartość inwestycji to prawie 15 mln zł (6,8 mln zł – dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia, nieco ponad 8 mln zł – budżet powiatu). – Teraz trwa doposażanie SOR-u. Niedawno otrzymaliśmy 443 tys. zł. Pieniądze są przeznaczone na sprzęt dla noworodków i dla dzieci. Złożyliśmy też wniosek do ministerstwa zdrowia o doposażenie SOR-u na kwotę 2,7 mln zł, oczekujemy na rozwiązanie. Myślę, że w niedługim czasie nasz SOR będzie spełniał już europejskie standardy – mówił włodarz powiatu. Starosta przypomniał także, o zakupie angiografu do pracowni hemodynamiki oddziału kardiologii inwazyjnej i angiologii, sprzętu i aparatury medycznej dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, przebudowie pomieszczeń oraz zakupie wyposażenia dla oddziału pediatrycznego. Była mowa także o zakupie aparatu RTG typu Telekomando, aparatów ultrasonograficznych dla pracowni USG oraz echokardiogramu. – Życie i zdrowie uchodzą powszechnie za wartości najważniejsze, ale często temat ten zamyka się na etapie deklaracji. Jakże szczytnym wyjątkiem jest tutaj postawa władz powiatu. Jeżeli zerkniecie państwo na skalę inwestycji to wydatki na szpital stanowią prawie 50 proc. tychże inwestycji. To pokazuje, że jest to podejście odpowiedzialne i zgodne z potrzebami – mówił Marek Ujada.

Na drogi wydali 52 mln zł

Kolejnym punktem wtorkowej konferencji były wydatki na inwestycje drogowe. Wśród zrealizowanych zadań wymienionych przez wicestarostę Mariusza Sołtysa były: rozbudowa ulicy Poniatowskiego, której kosztorys opiewał na ponad 11 mln zł (4,6 mln zł – budżet powiatu, 3,5 mln zł – budżet gminy Stalowa Wola, 3 mln zł – budżet państwa), przebudowa ulicy Klasztornej, która pochłonęła 1,8 mln zł (połowę tej kwoty stanowiło dofinansowanie rządowe), rozbudowa ulicy Przemysłowej (wartość zadania – 6,9 mln zł, z czego 2,7 mln zł pochodziło z budżetu państwa, gmina Stalowa Wola wyłożyła nieco ponad 3 mln zł, pozostałe środki dorzucił powiat). Gmina Radomyśl nad Sanem doczekała się przebudowy mostu na rzece San, (wartość zadania – 3,2 mln zł z czego 1,3 mln zł stanowiło dofinansowanie ze środków rezerwy ogólnej). Wicestarosta wspomniał także o przebudowie drogi powiatowej relacji Stany-Grębów (wartość zadania – 3,63 mln zł, 1,9 mln zł przekazały Lasy Państwowe, gmina Bojanów i powiat stalowowolski dołożyły po 860 tys. zł), przebudowie mostu na rzece Bukowa oraz przebudowie drogi powiatowej na odcinku Pysznica-Jastkowice. – W mijającej kadencji powiat wydał rekordowe środki na drogi. Zadania drogowe pochłonęły w sumie 52 mln zł – mówił wicestarosta Mariusz Sołtys.

Zainwestowali w infrastrukturę oświatową

Inwestycje oświatowe poczynione w trakcie mijającej kadencji opiewają na kwotę 13,7 mln zł. W ciągu czterech lat powiat wykonał modernizację budynków oświatowych: ZSP nr 1 (wartość inwestycji – 3,9 mln zł, wkład powiatu – 1,3 mln zł), CEZ (wartość zadania – 3,9 mln zł, wkład powiatu – 1,5 mln zł), CKUiODiDZ (wartość zadania – 1,5 mln zł, wkład powiatu – 552 tys. zł), ZSP nr 3 (wartość zadania – 763 tys. zł, wkład powiatu – 241 tys. zł). Na wszystkie te inwestycje powiat uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres przypomniał także o przebudowie boiska sportowego przy LO im. KEN, budowie orlika lekkoatletycznego przy ZSP nr 2, budowie placu zabaw dla dzieci przy ZS nr 6 Specjalnych oraz termomodernizacji tejże placówki. Była mowa również o przebudowie i remoncie sali gimnastycznej w ZSP nr 2 (wartość zadania – 1,6 mln zł z czego 528 tys. zł to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki)

– Widać, że ten okres czteroletni był bardzo pracowity, duże wydatki ponieśliśmy, ale są widoczne efekty. Takich inwestycji w naszym powiecie w ciągu ostatniego 20-lecia jeszcze nie było. To najlepsza kadencja pod względem inwestycji, więc jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy się przyczynić do rozwoju naszego miasta i powiatu – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski. Włodarz powiatu podczas konferencji pytany był o kwestie zadłużenia powiatu. – Niejednokrotnie na sesji mówiłem, że jako powiat musimy pewne rzeczy zrobić, bo nie wyobrażamy sobie szpitala bez bloku operacyjnego, SOR-u, nowego sprzętu itd. Owszem zadłużyliśmy powiat w jakimś stopniu, ale to jest pod kontrolą. Uważam, że są to decyzje trafione, pieniądze nie zostały przejedzone, a zainwestowane w bardzo ważne rzeczy, przede wszystkim w służbę zdrowia – wyjaśnił Janusz Zarzeczny.