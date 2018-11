Podpisano umowę na S19 z Jeżowego – Podgórza do Nowosielca

[ZDJĘCIA] W środę, 14 listopada, w Jeżowem miało miejsce podpisanie umowy na projekt i budowę 11,5 km drogi ekspresowej S19 od węzła „Nisko Południe” do węzła „Podgórze”. W podpisaniu umowy uczestniczyli nie tylko wykonawcy i inwestor, czyli GDDKiA, ale też minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Podpisana dzisiaj umowa jest kolejnym dowodem na to, że Via Carpatia jest priorytetową inwestycją dla polskiego rządu. To bardzo ważna trasa dla transportu międzynarodowego dlatego tak istotne jest abyśmy jak najszybciej domknęli jej realizację. Każda kolejna podpisywana umowa przybliża nas do tego celu, do bezpiecznego i komfortowego podróżowania na kierunku północ – południe – podkreślał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Odcinek od węzła „Nisko Południe” do węzła „Podgórze” zrealizuje Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A. za kwotę brutto 272 milionów 457 tysięcy 297 złotych w terminie 34 miesięcy.

– Zadaniem wykonawcy prowadzącego inwestycję w systemie „projektuj i buduj” będzie zaprojektowanie odcinka drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – tłumaczy Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak wyjaśnia rzecznik rzeszowskiego oddziału GDDKiA, początek tego odcinka S19 przyjęto za węzłem „Nisko Południe” tuż za przecięciem drogi ekspresowej z linią kolejową LK65. Trasa drogi ekspresowej będzie biegła w okolicy Nowosielca w kierunku południowym, po zachodniej stronie DK19, w przybliżeniu równolegle do niej. Następnie będzie się krzyżować bezkolizyjnie z DK19 i odbijać w kierunku południowo – wschodnim. W km 428+400 zlokalizowane będą dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP typu II Jeżowe po stronie lewej i MOP typu III Kamień po stronie prawej. Odcinek na który podpisano umowę, zakończy się przed węzłem „Podgórze”, gdzie droga ekspresowa S19 przecinać się będzie z drogą wojewódzką DW861.

– Zakres robót obejmuje wykonanie dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu, z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej – wylicza Wysocki.

W ramach prac wykonane zostaną także obiekty inżynierskie: 5 wiaduktów drogowych, 3 przejścia dla zwierząt górą, 3 przejścia dla zwierząt dołem, 9 przepustów o funkcji ekologicznej.