Podpisali umowę na zachodnią obwodnicę miasta

19 grudnia w Urzędzie Miasta podpisana została umowa na budowę drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli czyli bezkolizyjnego przejazdu pod torami od ul. Okulickiego do ul. Przemysłowej. Inwestycja pochłonie blisko 29 mln zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie niespełna 17 mln zł.

W przetargu na realizację inwestycji wystartowało tylko konsorcjum firm Intop Tarnobrzeg Sp. z o.o. – lider w konsorcjum, PBI Infrastruktura S.A. – partner w konsorcjum i to właśnie te podmioty będą realizowały to zadanie. Obie firmy są znane stalowowolskiemu samorządowi gdyż realizowały już inwestycje na terenie miasta, a były to: przejazd pod torami od ulicy Solidarności do ulicy Energetyków, ulice Lipowa, Sandomierska, rondo w ulicy Energetyków czy droga przez Hutę. Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zadanie obejmuje budowę tunelu pod torami linii kolejowej nr 68, w tym trzech wiaduktów kolejowych i wpięcie w ulicę Przemysłową i ulicę Okulickiego, razem z ciągami pieszo-rowerowymi. Na przyszły rok planowane jest do przerobienie około 5 mln zł czyli wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych decyzji i rozpoczęcie robót drogowych od strony ulicy Okulickiego. Zasadnicza część prac będzie realizowana w roku 2021. Zakończenie prac zaplanowano na 2022 rok.

Przejazd zostanie maksymalnie odsunięty od zabudowań, a znajdujący się tam lasek będzie zabezpieczony tak, aby nie ucierpiał z powodu prowadzonych robót budowlanych.