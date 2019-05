Podkarpacki Rajd Rowerowy Green Velo po raz drugi!

Podobał wam się ubiegłoroczny Podkarpacki Rajd Rowerowy Green Velo? Jeśli tak, to zapraszamy na drugą edycję tej imprezy! Odbędzie się ona już 9 czerwca 2019 roku.

Organizowane przez Powiat Stalowowolski rajdy rowerowe mają wielu wiernych fanów. – Wiemy o tym doskonale, ponieważ już od wczesnej wiosny dostajemy zapytania zarówno od byłych uczestników imprezy jak i od nowych osób, zainteresowanych uczestnictwem po raz pierwszy. To bardzo nas cieszy i przekonuje, że coroczna organizacja rajdu jest potrzebna. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego, zdrowego spędzenia czasu na dwóch kółkach. Podobnie jak w latach poprzednich nie zabraknie atrakcji dla wszystkich uczestników i na pewno każdy wróci do domu zadowolony! – zapowiada Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Przypomnijmy, że w przeszłości ta cykliczna impreza odbywała się pod nazwą Rodzinny Powiatowy Rajd Rowerowy. Z roku na rok skala i ranga tego wydarzenia jednak rosły, zostało ono dostrzeżone i docenione przez samorząd Województwa Podkarpackiego i dzięki jego wsparciu od 2018 roku organizujemy je już pod nazwą Podkarpackiego Rajdu Rowerowego Green Velo. Zmieniła się więc nazwa rajdu, ale nie zmieniają się jego cechy charakterystyczne: po pierwsze – ta impreza to nie wyścig, tylko rajd typowo turystyczny, co oznacza że przejazd będzie odbywał się w tempie rekreacyjnym. No i jak zwykle, przygotowaliśmy całe mnóstwo atrakcji dla uczestników. – Przyzwyczailiśmy już rowerzystów do tego, że podczas naszego rajdu organizujemy dłuższy postój połączony z piknikiem oraz z konkursami. W tym roku będzie podobnie, choć atrakcji będzie nawet więcej, ponieważ w związku z tym, że postój odbędzie się w Ulanowie, na uczestników rajdu będą czekali flisacy i galary – mówi wicestarosta stalowowolski Mariusz Sołtys.

Jeśli chodzi o trasę rajdu, to będzie ona miała następujący przebieg: Stalowa Wola – Pysznica – Kłyżów – Zarzecze – Wólka Tanewska – Ulanów – Wólka Tanewska – Zarzecze – Kłyżów – Pysznica – Stalowa Wola. Łączna odległość to ok. 56 km. – Nie bez powodu nasza impreza została objęta patronatem „Green Velo” , ponieważ w tym roku większość trasy przebiega właśnie po Wschodnim Szlaku Rowerowym „Green Velo”. W związku z tym, spore jej fragmenty będą wiodły po ścieżce rowerowej ciągnącej się wzdłuż dróg publicznych. Liczymy, że wpłynie to pozytywnie na bezpieczeństwo uczestników rajdu. Dla nas to priorytet. Dlatego zgodnie z regulaminem imprezy, bezwzględnie wszyscy będą musieli mieć na głowach kaski rowerowe. Dodatkowo w przypadku niepełnoletnich rowerzystów, do udziału w rajdzie dopuścimy tylko tych, którzy posiadają karty rowerowe i okażą je podczas zapisów, a w imprezie wezmą udział pod opieką osób dorosłych osób. Owszem, nasz rajd ma charakter rekreacyjny, ale ze względu na długi dystans, wiąże się jednak ze sporym wysiłkiem, zwłaszcza dla dzieci jak i osób starszych. Dlatego prosimy by zapisywały się tylko te osoby, które rzeczywiście czują się na siłach, żeby tę trasę pokonać – mówi Tomasz Wosk, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w stalowowolskim Starostwie Powiatowym, który odpowiada za organizację rajdu.

Tradycyjnie już, start imprezy nastąpi z parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Zbiórka uczestników rozpocznie się o godzinie 8:30, a start przewidziany jest na godzinę 9:00.

Głównym organizatorem „Podkarpackiego Rajdu Rowerowego Green Velo” jest Powiat Stalowowolski, a współorganizatorem jest Województwo Podkarpackie. Marszałek Województwa Podkarpackiego objął również honorowy patronat nad tym wydarzeniem. Sponsorami rajdu są natomiast: Ford MH Motors Stalowa Wola, Restauracja McDonald’s Stalowa Wola, Superior Industries, Thoni Alutec, oraz Wtór-Steel Sp. z o.o.

Partnerami wspierającymi powiat w organizacji rajdu, są: Województwo Podkarpackie, Gmina i Miasto Ulanów, Stalowowolski Klub Morsów „Lodołamacze”, Bractwo Flisackie pw. św. Barbary w Ulanowie, jednostka OSP w Stalowej Woli, Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli, a także stalowowolski Serwis Rowerowy Cykloświat, który podobnie jak w latach ubiegłych – będzie zapewniał wsparcie techniczne uczestnikom rajdu.

Regulamin „2. Podkarpackiego Rajdu Rowerowego” można znaleźć na www.stalowowolski.pl. – Zapisy uczestników będą prowadzone w dniach od 3 czerwca 2019 r. do 7 czerwca 2019 r., lub do wyczerpania miejsc, w Starostwie Powiatowym – pokój nr 114. Ze względów organizacyjnych, liczba uczestników jest ograniczona do 250 osób. Będzie decydowała kolejność zgłoszeń. – Nie przyjmujemy zapisów telefonicznie. Z poprzednich edycji mamy doświadczenie, że wiele osób zgłaszających się telefonicznie, nie pojawiało się później na rajdzie, blokując tym samym udział innym chętnym rowerzystom. A te osoby, które przyszły zapisać się osobiście, w 99 procentach zawsze pojawiały się później na starcie – tłumaczy Tomasz Wosk.