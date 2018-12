Podejrzewani o zdewastowanie figur w Zarzeczu namierzeni

29 listopada policja zatrzymała trzech młodych mężczyzn podejrzewanych o zniszczenie 22 figur z Alei Świętych przy kościele parafialnym w Zarzeczu. Okazali się nimi 17-latek oraz dwóch 19-latków, mieszkańców Zarzecza. Mężczyźni nie zostali jednak uznani za podejrzanych i tym samym sprawców, ponieważ policja nie posiada jeszcze wystarczających dowodów, by przedstawić im zarzut popełnienia tego czynu.

– Podczas przeszukania domu jednego z podejrzewanych 19-latków znaleziono w nim narkotyki i przedmioty, które mogły posłużyć do zniszczenia figur. Zostały one przesłane do badań do laboratorium w celu zweryfikowania podejrzeń policji – relacjonuje oficer prasowy kom. Anna Kowalik z Komendy Powiatowej Policji w Nisku.

Zatrzymane osoby przesłuchano, po czym zwolniono do domu, ponieważ czynności w tej sprawie nadal trwają. Oznacza to, że na tę chwilę nikt nie usłyszał jeszcze w tej sprawie zarzutów.

Kamila Brzezińska