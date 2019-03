Po raz siódmy rozmawiali wierszami

[Zdjęcia i film] W piątek, 15 marca, w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Rozmowy wierszami”. Tym razem był to wieczór stalowowolskich poetów: Elżbiety Ferlejko i Grzegorza Męcińskiego.

„Rozmowy wierszami” to cykliczne spotkania organizowane przez Stowarzyszenie Literackie „Witryna”. Już po raz siódmy, miłośnicy poezji spotkali się, by w miłej atmosferze, rozmyślać nad istotą życia zawartą w wierszach.

Podczas spotkania swoje wiersze zaprezentowała Elżbieta Ferlejko, poetka mieszkająca i pracująca w Stalowej Woli oraz Grzegorz Męciński prezes Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”.

– Do dzisiejszego spotkania przygotowywaliśmy się z Elą dosyć długo. Staraliśmy się dobrać nasz wiersze tematycznie i okazało się, że to nie jest wcale takie proste. Finalnie wybraliśmy 24 wiersze. Ciekawe jest to, że ja te wiersze odbieram, interpretuję inaczej, niż Ela. Dlatego zastanawia mnie to, jak z kolei naszą twórczość odbiorą słuchacze – mówi Grzegorz Męciński.

Przybyli na wieczór poetycki goście, mogli wysłuchać niezwykłego dialogu prowadzonego za pomocą wierszy. Poeci na przemian zadawali sobie pytania wierszami i również wierszami na nie odpowiadali.

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnili Anna i Roman Karowie oraz Dariusz Sierpniak.