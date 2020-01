Po pauzie wyjazd do Lublina

Już tylko dziewięć kolejek pozostało do zakończenia rundy zasadniczej w II lidze koszykarskiej. Stal, która w miniony weekend pauzowała, nie liczy się już w walce o utrzymanie. Od początku rozgrywek zajmowała ostatnie miejsce w tabeli i żeby je opuścić, musiałaby zacząć wygrywać, a to zadanie wydaje się być niewykonalne. Z tych dziewięciu meczów, jakie pozostało naszej drużynie do rozegrania, tylko trzy odbędą się w Stalowej Woli. „Stalówka” traci w tej chwili do wyprzedzającej ją drużyny Ochoty Warszawa cztery punkty.

W najbliższej kolejce Stal jedzie do Lublina (w pierwszym meczu U!NB AZS Start II Lublin wygrał w hali przy ul. Hutniczej 92:62). Kolejnym rywalem naszych koszykarzy będą w Białymstoku Żubry, później czeka Stal wyjazd do Warszawy na mecz z KK AZS, a dopiero 8 lutego zobaczymy ją w swojej hali, w spotkaniu z ŁKS-em. Tydzień później wyjazdowy mecz z Ochotą, następnie w Stalowej Woli z Dzikami, w Kielcach z AZS UJK, u siebie z HydroTruckiem i na zakończenie wyjazdowa potyczka z Sokołem.

Wyniki 16. kolejki:

AZS UJK Kielce – Dziki Warszawa 80:100, U!NB AZS UMCS Start II Lublin – Tur Basket Bielsk Podlaski 102:77, Żubry Białystok – Akademia Koszykówki Legii Warszawa 98:63, Sokół Ostrów Mazowiecka – ŁKS AZS UŁ SG Łódź 84:81, HydroTruck Sky Tattoo II Radom – Ochota Warszawa 84:59, PKK 99 Pabianice – KK AZS UW Warszawa 96:89, pauzowała Stal Stalowa Wola.

W tabeli na prowadzeniu HydroTruck Sky Tattoo II Radom – 3- pkt, drugie miejsce zajmują Dziki Warszawa, a trzecie U!NB AZS Start II Lublin – po 29 pkt.