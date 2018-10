Po dwóch wygranych porażka z Górnikiem

Bez punktów wrócili z Łęcznej piłkarze drugoligowej Stali Stalowa Wola. Górnikom trzy punkty zapewnił zdobywca dwóch bramek, Paweł Wojciechowski.

28-letni napastnik to prawdziwy piłkarski obieżyświat. Jest wychowankiem Odry Malczyce, a później występował w Śląsku Wrocław, Miedzi Legnica, Murcia Deportivo CF (Hiszpania), SC Heerenven i Willem II Tilbug (Holandia), FK Mińsk, Szachtiorze Soligorsk (Białoruś), Zawiszy Bydgoszcz, Chrobrym Głogów, Odrze Opole, a wiosną tego roku w Ruchu Chorzów. Wojciechowski ma już 8 goli na koncie, tyle samo co Adrian Dziubiński i Filip Kozłowski z Elany, i jednego mniej od swojego kolegi klubowego Patryka Szysza.

W meczu Górnik – Stal do przerwy goli ponad tysięczna publiczność nie zobaczyła, choć jedni i drudzy mieli okazje, żeby ulokować futbolówkę w siatce. Już w 10. minucie na dogodnej pozycji strzeleckiej znalazł się Dawid Dzięgielewski, ale nieczysto trafił w piłkę i ta, na nasze szczęście, trafiła jedynie w słupek. Stal najlepszą okazję pod bramką Górnika stworzyła sobie w 37. minucie, kiedy to po dośrodkowaniu Adama Waszkiewicza, nad poprzeczką główkował Sebastian Łętocha.

Gospodarze objęli prowadzenie w 65. minucie. Wojciechowski wykorzystał błąd jednego z naszych obrońców, uderzył celnie po ziemi z kilkunastu metrów. Chwilę później Górnik powinien zdobyć drugą bramkę, ale dobrze znany stalowowolskim kibicom Egipcjanin Mohamed Essam przegrał „sam na sam” z Łukaszem Konefałem. W 83. minucie Konefał obronił strzał Szysza, ale wobec dobitki Wojciechowskiego był już bez szans. Przed gwizdkiem kończącym mecz, zespół z Łęcznej miał kolejną okazję strzelecką. Piłka po uderzeniu Tymosiaka poleciała nad bramką. Po dwóch zwycięstwach, nad Rozwojem 4:0 w Pruszkowie ze Zniczem (2:0), stalowcy musieli przełknąć gorycz porażki.

Następnym rywalem Stali będzie Gryf Wejherowo. Mecz odbędzie się w Boguchwale, w niedzielę 4 listopada o godz. 13.

Górnik Łęczna – Stal Stalowa Wola 2:0 (0:0)

1-0 Wojciechowski (65), 2-0 Wojciechowski (83).

Górnik: Rojek – Sasin, Midzierski, Pajnowski, Zagórski – Pisarczuk (82 Korczakowski), Tymosiak, Łuszkiewicz, Dzięgielewski (59 Essam) – Szysz, Wojciechowski.

Stal: Konefał – Waszkiewicz, Stasiak, Janiszewski, Sobotka – Mistrzyk (73 Kitliński), Dadok (88 Szifer), Mroziński, Dziubiński, Trąbka – Łętocha,

Sędziował: Damian Gawęcki (Kielce). Żółte kartki: Łuszkiewicz – Janiszewski. Widzów 1167.