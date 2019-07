Po „bezpańskie” psy zgłosili się właściciele

W czwartek, 25 lipca, w Rudniku nad Sanem przeprowadzono akcję wyłapywania bezdomnych psów. Zatrudnionemu do tego zadania weterynarzowi udało się złapać dwa czworonogi, po które jeszcze tego samego dnia zgłosili się właściciele.

Akcję na terenie Rudnika przeprowadzono po interwencjach mieszkańców, którzy zgłaszali do urzędu i do burmistrza Waldemara Grochowskiego swoje skargi na wałęsające się po ulicach psy.

25 lipca w wyniku tych interwencji przeprowadzono wyłapywanie bezdomnych psów. Złapano 2 psy. Jeszcze tego samego dnia po ich odbiór zgłosili się właściciele.

Jak wyjaśnia burmistrz, kilka psów wałęsających się po ulicach zdążyło uciec i schronić się na posesjach, wbiegając przez otwarte furtki lub nieszczelne ogrodzenia. Do właścicieli tych posesji zostały skierowane pisma, informujące o grożących sankcjach karnych za nieprawidłowy nadzór nad zwierzętami.

– Apeluję ponownie do właścicieli psów o należyte zabezpieczenie przed wydostawaniem się zwierząt poza teren posesji, gdyż stanowi to duże zagrożenie dla mieszkańców, a szczególnie dzieci. Dalsze niestosowanie się do apelu, skutkować będzie kierowaniem wniosków do sądu – zapowiada burmistrz Rudnika Waldemar Grochowski.