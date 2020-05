Po 7 latach zagramy w lidze z Motorem, po 15 latach z Hutnikiem

Jeżeli nasza Stal utrzyma się w II lidze, to w nowym sezonie 2020/21 ponownie będziemy mieć derby „ściany wschodniej”. Po siedmiu latach wraca do centralnych rozgrywek Motor Lublin.

W nowym sezonie – oczywiście, pod warunkiem, że utrzymamy się w II lidze – zagramy także z inną zasłużoną drużyną, z którą w przeszłości spotykaliśmy się w rozgrywkach I, II i III ligi, Hutnikiem Kraków. Po raz ostatni „biało-błękitno-niebiescy” byli rywalem Stali 15 lat temu w sezonie 2005/06.

To, że obydwie drużyny awansowały z jednej grupy III ligi, to efekt decyzji, jaką podjął Polski Związek Piłki Nożnej, konkretnie Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Przypomnijmy, obydwa kluby miały po rozegraniu 19. kolejek 36 punktów. Zgodnie z obowiązującym regulaminem rozgrywkowym, wyżej w tabeli był Hutnik, ponieważ wygrał jesienią w bezpośrednim meczu z Motorem 1:0. Lublinianie za to mieli lepszy bilans bramek: +20, Hutnik +17.

Lubelski Związek Piłki Nożnej, prowadzący rozgrywki w naszej grupie III ligi postanowił że do II ligi awansuje zespół, który zajmował w tabeli… drugie miejsce. Tym zespołem był Motor. Zdaniem Zbigniewa Bartnika, prezesa LZPN przy ustalaniu końcowej klasyfikacji nie można było więc brać pod uwagę bilansu bezpośrednich meczów, ponieważ nie doszło do rewanżowego spotkania pomiędzy Motorem i Hutnikiem, i w tej sytuacji o kolejności – zdaniem władz LZPN – decydować powinien lepszy bilans bramkowy. No i po ogłoszeniu tej decyzji zawrzało. Nie tylko w Krakowie, ale w całym kraju. Kontrowersyjna decyzja wywołała ogromne poruszenie w środowisku piłkarskim i spotkała się z ostrą reakcją prowadzącego w tabeli Hutnika Kraków. Artur Trębacz, prezes klubu ze Suchych Stawów nazwał całą sytuację… matriksem, a szef Małopolskiego ZPN, Ryszard Niemiec, haniebną praktyką na rympał, nawiązującą – jego zdaniem – do najgorszych wzorów korupcyjnej doby. Zapowiedział że sprawa znajdzie swój epilog w sądzie. Zapowiadała się pomiędzy Motorem i Hutnikiem prawdziwa walka na „noże”.

No i wtedy do akcji wkroczył Polski Związek Piłki Nożnej, konkretnie Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej, która na wniosek prezesa Zbigniewa Bońka postanowiła, że w sezonie 2020/21 w drugiej lidze zagrają obydwa skonfliktowane kluby, Hutnik i Motor.

– Myślę, że dzięki tej decyzji zwyciężył przede wszystkim sport i zdrowy rozsądek. Absolutnie nie chcę włączać się w dyskusję i interpretację przepisów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, który autonomicznie prowadził rozgrywki w grupie IV, III ligi piłkarskiej. Mam nadzieję, że przyjęte rozwiązanie zadowoli wszystkich zainteresowanych, a Motor Lublin i Hutnik Kraków pomyślnie przejdą proces licencyjny i swą obecnością oraz klasą sportową wzmocnią drugoligowe zmagania – tak skomentował decyzję Komisji ds. Nagłych Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek.

W tej sytuacji w nowym sezonie II liga składać się będzie z 19 drużyn.

Share 0 Share Share