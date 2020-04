12 jednostek straży walczy z pożarem lasu w okolicach miejscowości Obojna w gminie Zaleszany.

Do służb ratunkowych informacja o pożarze dotarła około godziny 16.30. Obszar, na którym trwa akcja gaśnicza należy do Nadleśnictwa Rozwadów. Kłęby dymu unoszące się nad Stalową Wolą wskazują na to, że sytuacja jest poważna.

Więcej szczegółów wkrótce.