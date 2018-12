Plenerowa wystawa „Ojcowie Niepodległości”

[Zdjęcia] W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w Muzeum Ziemi Leżajskiej zorganizowano wystawę „Ojcowie Niepodległości”. Wernisaż wystawy miał miejsce 7 grudnia w MZL.

W programie wernisażu znalazły się dwie części. Pierwsza to prelekcja głównego specjalisty z IPN oddział w Rzeszowie nt. „Współtwórcy niepodległości Polski”. Druga to zwiedzanie wystawy usytuowanej na dziedzińcu MZL.

Wystawa została przygotowana i udostępniona została przez IPN oddział w Rzeszowie. Składa się z 10 wolnostojących ekspozytorów trzyplanszowych na planie trójkąta foremnego. Część wstępna (plansze 2-12) zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron „Monitora Polskiego” z pierwszych dni niepodległości. Dodatkowo zaprezentowano również opis towarzyszącej wystawie ogólnopolskiej akcji Moja Niepodległa.

W głównej części wystawy (plansze 13-30) zaprezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych.

– Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: niepodległości. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku wolności – mówił podczas prelekcji Zdzisław Fajger z IPN.

Wystawę będzie można obejrzeć do końca grudnia b.r.