Plecak turystyczny powinien być dobrze spakowany – sprawdź nasze rady!

Planujesz długą wędrówkę po szlakach turystycznych? Świetnie, w takim razie zapewne bierzesz ze sobą więcej ekwipunku. Prawdopodobnie masz już odpowiedni plecak. Ale pamiętaj – jego pojemność to nie wszystko. Ważne jest również to, aby zapakować go umiejętny sposób. Błąd w tym zakresie może się mścić w trakcie samej wędrówki, ale tez na postojach.

Dlaczego plecak turystyczny należy pakować z głową?

Przyczyny są różnorakie. Począwszy od tego, ze źle zapakowany plecak po prostu „lata” na boki, co jest nie tylko niewygodne, ale też w trakcie podejść lub zejść ze stromego terenu zaburza środek ciężkości, a kończąc na problemach wynikających z wypakowywania niektórych rzeczy, gdy akurat będą potrzebne. Zresztą wspomniane problemy z zaburzeniem środka ciężkości są warte dodatkowego zwrócenia uwagi, ponieważ przekładają się na poziom zmęczenia pleców oraz na równowagę – a więc i na bezpieczeństwo w trakcie wędrówki.

Jak zaczynamy pakować plecak turystyczny?

Na samym starcie należy wybrać rzeczy lekki, ale zajmujące dużo przestrzeni i raczej rzadko wyciągane. Na pewno w tej kategorii znajdzie się śpiwór – a oprócz niego odzież na zmianę. Wszystkie te przedmioty powinny trafić na sam dół. A ponieważ zazwyczaj plecak turystyczny posiada w tym miejscu odrębną, otwieraną na dole komorę, nie powinno to być zbyt kłopotliwe.

Zauważ, że wspomnianą dolną komorę warto uwzględnić już na etapie zakupu plecaka. Wyspecjalizowane firmy outdoorowe, takie jak Deuter, dbają o takie szczegóły. W produktach mniej znanych marek może być różnie, a cecha ta jest ważna chociażby w czasie obozowania – łatwy dostęp do tego miejsca sprawia, ze nie trzeba wszystkiego wypakowywać.

Ciężkie przedmioty na środek

Wszelkiego typu cięższe elementy ekwipunku należy umieścić w środku wysokości plecaka. Co więcej, wysoce wskazane jest to, aby umieścić je jak najbliżej samego ciała – właśnie z powodu wspomnianego już wcześniej środka ciężkości.

Miejsce to jest idealne, z jednej strony cięższy ekwipunek „opiera się” na lżejszych przedmiotach, z drugiej nadal nie przeszkadzają w dostępie do tego, co znajdzie się na górze plecaka. Przy tym wszystkim jeżeli sam plecak jest skonstruowany nowocześnie i z zachowaniem standardów outdoorowych, nie będzie uwierać Cię w plecy – większość plecaków turystycznych posiada bowiem bądź warstwy amortyzujące, bądź wręcz przestrzeń pozwalającą na wentylację pleców.

Co na samą górę plecaka?

W górnej części plecaka powinny się znaleźć wszelkie drobiazgi, które są lekkie, zajmują mniej miejsca, a zarazem zależy Ci na łatwym dostępie do nich. Będzie to chociażby żywność, czy lekka kurtka turystyczna do założenia w razie ochłodzenia lub deszczu.

Warto przy okazji wykorzystać także boczne kieszonki, idealne do umieszczenia w nich takich przedmiotów, jak przekąski, chusteczki higieniczne, czy papier toaletowy. Jeśli natomiast Twój plecak posiada możliwość mocowania czegoś z boku, możesz umieścić w takim miejscu bidon lub butelkę z wodą.

Na koniec warto też pamiętać, że część plecaków posiada z troczki do mocowania kijków trekingowych. Upewnij się, że przyczepione n ie przeszkadzają w dostępie do wspomnianych bocznych kieszonek.