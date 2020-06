Planujesz wynajem samochodu z wypożyczalni? Zapoznaj się z naszymi poradami

Wynajmowanie aut staje się w naszym kraju coraz bardziej popularne. Zanim zdecydujesz się na skorzystanie z usług wypożyczalni samochodów, zapoznaj się z naszymi poradami.

Na co zwrócić uwagę, wynajmując samochód?

Zanim wynajmiesz samochód, zapoznaj się z propozycjami okolicznych wypożyczalni na ich stronach internetowych. I nie chodzi tu wyłącznie o dostępność konkretnych modeli pojazdów. Sprawdź, czy wypożyczalnie oferują dostęp do całodobowych infolinii – może okazać się to istotne w przypadku nieoczekiwanej awarii wypożyczonego samochodu. Zobacz, jak duża jest siatka punktów, w których możesz wynająć auto – może mieć to również związek z koniecznością zwrócenia go w takim miejscu, gdy czas wynajmu dobiegnie końca. To szczególnie ważne, jeśli planujesz dalszą podróż. Zapoznaj się z regulaminem wynajmu, warunkami ubezpieczenia, a przede wszystkim z ogólnymi warunkami umowy.

Zainteresuj się również kwestiami związanymi z okresem wynajmu. Większość wypożyczalni, takich, jak carfree.pl, ma w swojej ofercie wynajem krótkoterminowy, wynajem średnioterminowy oraz wynajem długoterminowy. Dzięki temu masz możliwość wypożyczenia auta na tak długo, jak potrzebujesz, korzystając często przy okazji z bardzo atrakcyjnych opcji cenowych. Na rynku istnieją też firmy wynajmujące samochody na minuty.

Co powinno znaleźć się w umowie?

Decydując się na wynajęcie samochodu, szczególną uwagę zwróć na zapisy znajdujące się w umowie, która ma być zawarta między Tobą a wypożyczalnią. Wśród nich najważniejsze powinny być informacje dotyczące m.in.:

ubezpieczenia auta;

formy płatności za wynajem samochodu – bardzo często wypożyczalnie wymagają płatności kartą kredytową;

polityki paliwowej, jaką kieruje się wypożyczalnia;

ewentualnego depozytu (kaucji), czyli wkładu własnego osoby wynajmującej;

polityki parkingowej, związanej głównie z opłatami za parkingi oraz strefami parkingowymi, dozwolonymi przez wypożyczalnię – może się okazać, że firma wynajmująca godzi się wyłącznie na pozostawianie samochodu na parkingach strzeżonych;

polityki naprawczej – sprawdź, kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność za nieoczekiwane awarie samochodu oraz ich naprawy;

miejsca, z którego należy odebrać samochód – niektóre wypożyczalnie oferują podstawienie auta w miejsce wybrane przez wynajmującego, np. na lotnisko;

miejsca, w którym należy pozostawić samochód, gdy czas wynajmu dobiegnie końca.

Jeśli nie znajdujesz w umowie odpowiedzi na swoje pytania lub masz jakiekolwiek wątpliwości, nie wahaj się dopytać przedstawiciela wypożyczalni. Kiedy otrzymasz już kluczyki do wynajętego auta, sprawdź, czy jest w pełni sprawne i czy spełnione zostały wszystkie zapisy oferty, z której zdecydowałeś się skorzystać.

Ile powinno kosztować wynajęcie samochodu?

Oferta cenowa najbardziej cenionych wypożyczalni zaczyna się już od kilkudziesięciu złotych za wynajęcie samochodu na jedną dobę, przy wynajmie krótkoterminowym, średnioterminowym i długoterminowym.

Koszt wypożyczenia zależny jest od czasu, na jaki zawarta zostaje umowa. Jak nietrudno się domyślić, im jest on dłuższy, tym cena dobowa staje się niższa. Wpływ na cenę ma oczywiście również to, jakiej klasy i wielkości samochód decydujemy się wypożyczyć.

Chcesz wiedzieć więcej na temat cen wynajmu aut? Zapoznaj się z artykułem “Ile kosztuje wypożyczenie samochodu na lotnisku w Rzeszowie? Kto najczęściej wynajmuje auta?”.