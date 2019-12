PKS w Stalowej Woli otrzymał kolejne rządowe wsparcie

[Zdjęcia] Powiat Stalowowolski po raz drugi otrzymał dopłatę do przewozów autobusowych dla PKS-u. Umowa na dofinansowanie realizowanego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, została podpisana 19 grudnia.

Powiat stalowowolski złożył wniosek o dopłatę do połączeń deficytowych, które dzięki programowi mogły być wydłużone do mniejszych miejscowości nie obsługiwanych do tej pory na terenie powiatów stalowowolskiego i niżańskiego.

– Nasz powiat znalazł się wśród 24 beneficjentów programu z terenu województwa Podkarpackiego. W 2020 roku uzyskaliśmy dopłatę do 77 linii komunikacyjnych. Linie, które zostały objęte przyszłorocznym dofinansowaniem stanowią kontynuację linii z 2019 roku, przy czym należy zaznaczyć, że w odpowiedzi na liczne wnioski lokalnych samorządów, jak również samych mieszkańców, powiat stalowowolski wzbogacił je o nowe kursy, zwiększając tym samym częstotliwość połączeń – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Dopłata wynosi maksymalnie złotówkę do jednego wozokilometra. Na rok 2019 powiatowy przewoźnik uzyskał kwotę blisko 560 tys. złotych. W przyszłym roku ta dopłata wynosić będzie prawie 2,5 mln złotych. Wkład własny powiatu to 426 tys. złotych przy szacowanym rozdzieleniu kosztów około 162 tys. na powiat stalowowolski i około 264 tys. na powiat niżański.