PiS utracił Powiat Leżajski

23 listopada odbyła się I sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Ku zaskoczeniu radnych Prawa i Sprawiedliwości ponownie starostą został Marek Śliż – tym razem wybrany dzięki głosom opozycji. Opozycja przejęła także prezydium Rady Powiatu i Zarząd Powiatu.

Obrady poprowadził przewodniczący – senior Franciszek Krajewski. Następnie wszyscy radni złożyli uroczyste ślubowanie. Po tym podniosłym momencie przystąpiono do wyborów przewodniczącego Rady. Wysunięto kandydatury Adama Wylazia (KWW Forum Samorządowe Prawicy) i Franciszka Krajewskiego (KW PiS). Wygrał Adam Wylaź uzyskując 11 głosów, przy 8 na Franciszka Krajewskiego. Na wiceprzewodniczących rady wysunięto 4 kandydatów. Marek Leszczak (KWW Rozwój Powiatu) uzyskał 11 głosów i został wybrany. Identyczne poparcie uzyskał Józef Majkut (KWW Przyjazny Powiat) i również znalazł się w prezydium Rady. Ich kontrkandydat Marek Kogut (KW PiS) uzyskał 8 głosów. Znamienne było to, że urzędujący starosta Marek Śliz nie wyraził zgody na kandydowanie do prezydium Rady.

O najważniejszy urząd w powiecie ubiegał się urzędujący starosta Marek Śliż (KW PiS) i Danuta Pinderska z tego samego komitetu. Jeszcze raz przesądził stosunek głosów 11 do 8, na korzyść Marka Śliża. To pierwszy taki przypadek w Powiecie Leżajskim, kiedy urzędujący starosta zostaje wybrany bezpośrednio na kolejną kadencję. Starosta wygrał dzięki głosom opozycji. Prawo i Sprawiedliwość utraciło niespodziewanie władzę w Powiecie Leżajskim. Jeszcze nie wiadomo jak potoczą się losy Marka Śliża w partii Prawo i Sprawiedliwość. Nieoficjalnie mówi się o pozbawieniu go członkowstwa w tym ugrupowaniu politycznym.

Następnie przystąpiono do wyboru wicestarosty oraz członka zarządu powiatu leżajskiego. Zgodnie z regulaminem wyborów, kandydatury na ww. stanowiska mógł zgłosić nowo wybrany starosta. Marek Śliż zgłosił swoje kandydatury – na wicestarostę Lucjana Czenczka, na członka zarządu Krzysztofa Trębacza. Przeprowadzono wybory tajne, w których większością głosów na wicestarostę wybrano Lucjana Czenczka, zaś na Członka Zarządu wybrano Krzysztofa Trębacza.

Ustalono także składy osobowe komisji stałych. W komisji rewizyjnej zasiadać będą: Edward Jonko, Roman Matuszek i Halina Pyszowska. W komisji skarg, wniosków i petycji: Halina Pyszowska, Marian Grabarz i Roman Matuszek. W komisji budżetu i rozwoju gospodarczego powiatu: Marian Grabarz, Lucjan Czenczek, Marek Leszczak, Dorota Wylaź, Adam Madej, Marek Kogut, Józef Stasiowski i Franciszek Krajewski. W komisji spraw społecznych: Dorota Wylaź, Adam Wylaź, Krzysztof Trębacz, Edward Jonko, Marian Grabarz, Grzegorz Sroka, Agata Kurlej, Zdzisław Leśko i Danuta Pinderska.