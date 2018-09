Już w najbliższą niedzielę – 30 września w Stalowej Woli przy Sanktuarium M.B. Szkaplerznej w Rozwadowie odbędzie się piknik charytatywny dla „Vierka”.

Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na leczenie i rehabilitację 36-letniego Łukasza ze Stalowej Woli, który 30 sierpnia uległ bardzo poważnemu wypadkowi motocyklowemu w Stalowej Woli i jest sparaliżowany.

Choć Łukasz wciąż przebywa w szpitalu i jest sparaliżowany, korzystając z rąk swoich najbliższych, na fanpejdżu „Pomoc dla Vierka” opisuje swoje myśli. „Nie żałujcie mnie, bo ja mam cały czas pozytyw! 80% czasu śmieję się do sufitu, a on do mnie… (he he). Wzruszam się tylko, kiedy myślę o mojej córce i o tym, czy będę kiedyś mógł się nią zająć… Moim marzeniem jest dojść do takiej sprawności, żeby móc rano wskoczyć na wózek i zaprowadzić ją do szkoły…” – napisał.

Szczegółowy program na plakacie poniżej