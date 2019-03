Pijany kierowca nissana wjechał w ścianę budynku

42-latek z Tarnobrzega wsiadł do auta kolegi, przejechał przez chodnik i uderzył w budynek. Mężczyzna był pijany, miał 1,5 promila. Swoje zachowanie tłumaczył chęcią nauki jazdy samochodem.

12 marca, tarnobrzescy policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na ul. Gazowej. Według zgłoszenia dwaj mężczyźni wjechali samochodem w ścianę budynku. Informację potwierdził policyjny patrol, który pojechał na miejsce. Policjanci zauważyli osobowego nissana, wbitego tyłem w ścianę budynku klubu wrotkarskiego. W pojeździe nie było żadnych osób. Funkcjonariusze ustalali kto kierował tym pojazdem. Sprawdzali teren przyległy do budynku. Kilka metrów dalej zauważyli dwóch mężczyzn. Okazało się, że to oni mają związek z tym zdarzeniem. To dwaj mieszkańcy Tarnobrzega w wieku 22 i 42-lat. Od mężczyzn czuć było alkohol, dodatkowo starszy z nich miał problemy z utrzymaniem równowagi i chwiał się na nogach.

Podczas prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że kilka godzin wcześniej mężczyźni przyszli na parking, na którym stał zaparkowany nissan, aby sprawdzić jak pracuje silnik. W tym czasie pili alkohol. W pewnym momencie 42-latek wsiadł za kierownicę pojazdu, wrzucił wsteczny bieg i samochód ruszył. Przejechał jednię, chodnik i uderzył w ścianę budynku. Następnie młodszy z mężczyzn uczestniczący w zdarzeniu, przesiadł się na miejsce kierowcy i próbował bezskutecznie wyjechać samochodem.

Policjanci sprawdzili stan trzeźwości obu mężczyzn. Badanie wykazało u 42-latka 1,5 promila alkoholu, u 22-latka alkomat wskazał 0,62 promila. Podczas sprawdzania okazało się, że 42-letni mieszkaniec Tarnobrzega nie posiada prawa jazdy.

Mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Zostali przesłuchani, policjanci przedstawili im zarzuty.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności nawet do 2 lat.

Info: KMP Tarnobrzeg