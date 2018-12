Pijani mężczyźni uchronieni przed zamarznięciem

W ciągu doby policjanci dwukrotnie byli wzywani do udzielenia pomocy nietrzeźwym mężczyznom. Ich stan upojenia alkoholem w mroźną noc, stanowił zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Policjanci obu zatrzymali do wytrzeźwienia.

W niedzielę około godz. 2 w nocy, funkcjonariusze odebrali zgłoszenie o pijanym mężczyźnie, który leży na klatce schodowej jednego z bloków. 28-latek ze Stalowej Woli leżał na podłodze, ubrany w koszulkę z krótkim rękawem, był przemoczony i cały w śniegu. Nie był w stanie poruszać się o własnych siłach i mówić. Po przebadaniu przez lekarza został osadzony w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia.

O kolejnym nietrzeźwym mężczyźnie, śpiącym na poboczu drogi, niżańskiego dyżurnego powiadomił przejeżdżający drogą mieszkaniec Stalowej Woli. Kierowca pozostał przy nietrzeźwym do przyjazdu policji. Pijany mieszkaniec powiatu niżańskiego nie mógł stać o własnych siłach. Obok niego leżał rower. Policjanci przewieźli mężczyznę do szpitala na badania, a następnie umieścili w pomieszczeniach do wytrzeźwienia.

Kolejny raz troskliwe podejście do osób znajdujących się w trudnych warunkach, pozwoliło zapobiec tragedii, jaką jest śmierć przez wychłodzenia organizmu.

Policja przypomina, że alkohol i niskie temperatury stanowią śmiertelne zagrożenie dla życia i zdrowia. Pamiętamy, że jeśli zauważymy człowieka leżącego na chodniku, czy śpiącego na ławce, nie pozostawajmy obojętni na los takiej osoby. Nie przechodźmy obok kogoś, komu grozi zamarznięcie. Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112, by komuś pomóc, być może nawet uratować życie.

KPP Nisko