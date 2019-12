Pietras u Cecherza?

Pierwszym pilkarzem, który po zakończeniu rundy jesiennej, rozstał się ze Stalą Stalowa Wola, jest Łukasz Pietras. 29-letni pomocnik rozwiązał umowę za porozumieniem stron i prawdopodobnie trafi do występującej w lidze okręgowej, zajmującej po rundzie jesiennej, drugie miejsce, Wieczystej Kraków.

To klub, który pozyskał możnego sponosora i który ma zamiar zdobywać co roku kolejne szczeble piłkarskich rozgrywek. Niektórzy mówią nawet głośno o I lidze. Żeby osiągać wyznaczone cele, Wieczysta zatrudniła u siebie armię doświadczonych, byłych piłkarzy z klubów polskiej ekstraklasy, I i II ligi (m.in.: Bartosz Iwan, Michał Miśkiewicz, Marcin Makuch, Adrian Frańczak, Dariusz Gawęcki, Maciej Bębenek, Piotr Madejski). Dyrektorem sportowym klub u jest były znakomity napastnik Wisły Kraków i reprezentacji Polski, Andrzej Iwan, a trenerem były szkoleniowiec Stali Stalowa Wola, Przemysław Cecherz. Podobno właśnie do tego grona dołączy wkrótce Łukasz Pietras.