Pies zakopany żywcem

Zakopane żywcem zwierzę odkrył w ubiegłym tygodniu w Hucie Komorowskiej przypadkowy przechodzień, który spacerował z wnukami po lesie. Informacja wraz ze zdjęciem odkopanego czworonoga trafiły do sieci. Zbulwersowani internauci pomogli policji zatrzymać sprawcę bestialskiego znęcania.

Informacja o odkryciu zakopanego żywcem psa trafiła do kolbuszowskiej policji w minioną środę, 17 lipca.

Przekazał ją mężczyzna, który spacerował po lesie z wnukami. Z relacji jego wynikało, że niedaleko przystanku kolejowego w Hucie Komorowskiej, usłyszał odgłosy przypominające płacz dziecka. Mężczyzna zorientował się, że odgłosy te dochodzą spod ziemi niedaleko leśnej ścieżki. Razem z synem, po którego poszedł, rozkopali to miejsce i tuż pod powierzchnią ziemi zobaczyli żywego psa. Mężczyźni niezwłocznie powiadomili policję.

We wskazane miejsce przyjechali kolbuszowscy policjanci wraz z technikiem kryminalistyki oraz lekarz weterynarii. Policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia i dokumentację fotograficzną. Jak ustalili, pies został zakopany wraz z łańcuchem, w dole o głębokości około 50 cm. Wystraszone zwierzę trafiło do przytuliska w Majdanie Królewskim.

Informacja o okrutnym potraktowaniu psa trafiła do policyjnego serwisu oraz na portale społecznościowe i do mediów. Dołączony był do niej także apel z prośbą o ustalenie sprawcy przestępstwa. Na ustalenie personaliów właściciela psa nie trzeba było długo czekać. Już dzień później, dzięki pomocy mieszkańców i internautów udało się zatrzymać 55-latka podejrzanego o bestialskie znęcanie się nad psem.

– 55-letniego mieszkańca gminy Majdan Królewski, podejrzanego o zakopanie żywcem psa w lesie, kolbuszowscy policjanci zatrzymali w miniony czwartek. Został on osadzony w policyjnym areszcie. Funkcjonariusze zebrali materiał dowodowy w tej sprawie i w piątek przed południem doprowadzili zatrzymanego do Prokuratury Rejonowej w Kolbuszowej. Tu usłyszał on zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia i podał inne okoliczności tego zdarzenia, które wymagają dalszej weryfikacji – informuje kolbuszowska policja.

Jeszcze przed weekendem prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec 55-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Decyzją sądu, mężczyzna spędzi w areszcie dwa miesiące.