Pierwsze zwycięstwo Sokoła Nisko

Pierwsze zwycięstwo odnieśli piłkarze Sokoła Nisko. Jedenastka trenera Rafała Leśniowskiego wygrała wyjazdowe spotkanie z rezerwą Resovii. Trzy dni wcześniej z prezesury w Sokole zrezygnował Zygmunt Ptak, który dyrygował klubem przez ostatnie ćwierć wieku. Wkrótce poznamy jego następce.

Mecz w Rzeszowie rozpoczął się dobrze dla gospodarzy, którzy już w 6. minucie objęli prowadzenie, po golu 17-letniego Kacpra Szymkiewicza. Sokół szybko wyrównał (Marcin Tur), a kilka minut przed przerwą zdobył drugą bramkę (Wojciech Tyczyński) i od tego momentu kontrolował przebieg spotkania. Po zmianie stron trzeciego gola dla naszego zespołu strzelił Dawid Stypa, który niedawno trafił do Niska z Izolatora Boguchwała.

Drugi nasz czwartoligowiec, rezerwy Stali Stalowa Wola gościły Partyzanta Targowiska. Mecz odbywał się na trawiastym boisku Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej, położonym najbliżej nowych bloków przy ul. Orzeszkowej. W pierwszej połowie młoda drużyna Stali była stroną przeważającą. W 16. minucie bramkarz Partyzanta podał piłkę Rafałowi Świeradowi, a ten skorzystał z prezentu i Stal objęła prowadzenie. Tuż przed przerwą Partyzant wyrównał. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, celnie do stalowowolskiej bramki „główkował” Janusz Stodolak.

Chwilę po przerwie Moskal ponownie musiał wyjmować piłkę z siatki. Walery Nikitczuk podał do swojego rodaka,Olega Moskaletsa, a ten wyłożył ją, jak na tacy, Mikołajowi Szczurkowi i goście wygrywali 2:1. Niecałe dziesięć minut później Sebastian Gnatek zagrał do Kacpra Piotrowskiego, który „objechał” Niemca i doprowadził do wyrównania.

Stal za wszelką cenę chciała wygrać i w końcowych minutach atakowała coraz większą ilością graczy, otwierając tym samym drogę rywalom do wyprowadzania kontr. I po jednej z nich, Nikitczuk cieszył się ze strzelenia Stali trzeciego gola. W doliczonym czasie gry, Stal wykonywała rzut rożny. W pole karne pobiegł jej bramkarz, Kacper Moskal. Piłka po strzale jednego z naszych piłkarzy odbiła się na 30 metrze od jednego z obrońców i trafiła do Moskaletsa, który pogonił w kierunku pustej bramki Stali i nie zmarnował okazji na podwyższenie wyniku.

STAL II – PARTYZANT 2:4 (1:1)

1-0 Świerad (16), 1-1 Stodolak (45), 1-2 Szczurek (49), 2-2 Piotrowski (57), 2-3 Nikitczuk (88), 2-4 Moskalets (90)

STAL: Moskal – Bosak, Hudzik, B.Gnatek, S.Gnatek, Wojtusik (58 Buczek), Świerad, Popek (53 Fedejko), Lebioda, Dziopak, Piotrowski (72 Maj).

PARTYZANT: Niemiec – Śliwiński, Kavatsyuk, Stodolak (63 Szczur), Nikitczuk, Penar (89 Gazdowicz), Suszko, Szczurek (90 Musiał), Chmielowiec, Szubrycht (46 Moskalets), Borowczyk.

Sędziował Damian Kublas (Jarosław). Żółte kartki: B.Gnatek.

RESOVIA II – SOKÓŁ 1:3 (1:2)

1-0 Szymkiewicz (6), 1-1 M.Tur (17), 1-2 Tyczyński (37), 1-3 Stypa (64)

RESOVIA: Olko – Persak, Chuchro (46 Drozd), Usarz, Mikrut (56 Grabowski), Kojder (70 Kyciński), Kałaska, Bomba (76 Kumorek), Kantor, Szymkiewicz, Kiełbasa.

SOKÓŁ: Drzymała – Maciorowski, Tetlak, Tabaka (85 Szpyra), Przedpłata, Drelich (55 Wojtak), Stępień (85 Rutyna), Stypa (75 Szewczyk), Tyczyński (65 Buda), P.Tur (70 Soboń), M.Tur.

Sędziował Jakub Kozner (Krosno). Żółte kartki: Kiełbasa, Kumorek – Drelich, Przepłata.

W pozostałych meczach 7. kolejki: Czarni – Lechia 4:2 (2:0), Sokół Kolbuszowa Dolna 1:0 (1:0), Igloopol – Głogovia 2:0 (1:0), JKS – Karpaty 0:1 (0:0), Legion – Wisłok 1:1 (0:1), Piast – Orzeł 1:0 (1:0), Izolator – Star 3:0 (2:0), Błękitni – Ekoball 0:1 (0:0), Polonia – Korona 1:4 (0:1).